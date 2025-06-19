В 2024 году в Иране казнили по меньшей мере 975 человек, что является наивысшим показателем с 2015 года

Управление ООН по правам человека представило доклад по Ирану, согласно которому, в стране было казнено по меньшей мере 975 человек в 2024 году. Более половины этих казней связаны с наркопреступлениями.

Передает УНН со ссылкой на UN и AP.

Детали

В прошлом году в Иране происходили казни с "тревожной скоростью", в результате которых погибло по меньшей мере 975 человек. Об этом заявил глава ООН в докладе, в котором также упоминаются другие нарушения прав человека - от препятствования свободе выражения мнений до применения пыток и произвольных задержаний.

Заместитель комиссара ООН по правам человека Нада ан-Нашиф, представившая доклад в среду в Совете по правам человека в Женеве, призвала Иран прекратить все казни как первый шаг к запрету.

Согласно отчету Генерального секретаря Антониу Гутерриша, количество казней в 2024 году превысило 834, которые были зарегистрированы в 2023 году. Это является самым высоким показателем с 2015 года.

Четыре казни были публичными. В Иране повешение используется как метод казни.

Согласно докладу, 52% казненных были за преступления, связанные с наркотиками, 43% - за убийства, 2% - за сексуальные преступления и 3% - за преступления, связанные с безопасностью.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран. Но пока воздерживается от его реализации.

Иран угрожает США ударами "везде, где найдет цели" в случае военного вмешательства.

Северная Корея, передающая россии артиллерию, ракеты и военных, ныне имеет сильнейшие позиции с момента прихода к власти Кима Чен Ына в 2011 году.