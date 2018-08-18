Турнір WTA у Цинциннаті: Цуренко вилетіла від першої ракетки світу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. На хардовому покритті в Цинциннаті пройшло протистояння за участі киянки Лесі Цуренко і першого номера світової генерації румунки Сімони Халеп, передає кореспондент УНН.
Помилки на старті зустрічі дозволили українці здійснити брейк та повести 2:0. Одразу ж румунка відповіла брейком, але і наша тенісистка відпрацювала та повернула собі перевагу — 3:1. У п’ятому розіграші на подачі Халп наша тенісистка не змогла реалізувати чотири брейкпойнти, за що поплатилася та програла одразу п’ять геймів поспіль — 4:6.
Серія з виграшних геймів продовжилася і в наступному сеті. Румунка діяла на куражі і не залишили другій ракетці нашої країни жодних шансів — 6:1.
Варто зазначити, що у півфіналі Халеп зіграє зі переможницею пари Монік Кіз (13 сіяна) і Аріна Соболенко.