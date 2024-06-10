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Туреччину на мирному саміті представлятиме міністр закордонних справ

Туреччину на мирному саміті представлятиме міністр закордонних справ

Київ • УНН

 • 27220 перегляди

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан представлятиме Туреччину на саміті миру в Швейцарії після участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн брікс в росії.

Туреччину на Саміті миру, який пройде у Швейцарії, представлятиме міністр закордонних справ Хакан Фідан. Про це УНН пише з посиланням на телеканал TRT.

Деталі

Зазначається, що в понеділок Фідан вирушить із візитом до росії, де візьме участь у зустрічі глав МЗС брікс+ у нижньому новгороді. Потім він супроводжуватиме президента Реджепа Ердогана на саміті G7 в Італії, і вже звідти вилетить до Швейцарії на мирний саміт, який пройде 15-16 червня в місті Бюргеншток.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський сподівається, що після мирного саміту результат, аналогічний "зерновій ініціативі", може відкрити шлях для реалізації пунктів формули миру. Але, за умови, що світова більшість погодиться зі спільними угодами і кроками.

Макрон візьме участь у Саміті миру та анонсував візит до України 07.06.24, 21:27 • 23102 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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