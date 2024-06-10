Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
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Турцию на мирном саммите будет представлять министр иностранных дел
На Сумском направлении наблюдается снижение активности обстрелов россиян
Венгерская сторона сообщила о задержании транспортного средства и 32 граждан Украины – Демченко
Враг за сутки 8 раз ударил по Донецкой области: повреждены жилые дома и админздание
В Швейцарии заявили, что на Саммит мира зарегистрировались 90 стран и организаций
Дроны пытались атаковать НПЗ в ярославской области рф - росСМИ
Графики отключений света будут действовать с 16 до 22 часов, запланирован значительный импорт - Минэнерго
Войска рф атаковала Черниговщину из артиллерии и минометов: прогремело 29 взрывов
В Воздушных силах рассказали, насколько критична для рф потеря Су-57
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Турцию на мирном саммите будет представлять министр иностранных дел
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан будет представлять Турцию на саммите мира в Швейцарии после участия во встрече министров иностранных дел стран БРИКС в россии.
На Сумском направлении наблюдается снижение активности обстрелов россиян
На Сумском направлении наблюдается снижение активности российских обстрелов и попыток диверсионно-разведывательных групп по сравнению с весной, хотя противник продолжает ежедневные обстрелы украинской территории с применением различных видов вооружения.
Венгерская сторона сообщила о задержании транспортного средства и 32 граждан Украины – Демченко
32 гражданина Украины незаконно пересекли украинско-венгерскую границу на автомобиле с черными номерными знаками, который позже был задержан венгерскими пограничниками.
Враг за сутки 8 раз ударил по Донецкой области: повреждены жилые дома и админздание
9 июня российские войска 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, повредив частные дома, многоэтажки и административное здание, в результате чего один человек погиб.
В Швейцарии заявили, что на Саммит мира зарегистрировались 90 стран и организаций
15-16 июня Швейцария проведет саммит мира в Украине, на который зарегистрировались 90 государств и организаций.
Дроны пытались атаковать НПЗ в ярославской области рф - росСМИ
Беспилотники попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в ярославской области россии в ночь на 10 июня.
Графики отключений света будут действовать с 16 до 22 часов, запланирован значительный импорт - Минэнерго
Из-за аварийной ситуации в электросетях были обесточены потребители в Сумской и Харьковской областях, и на сегодня в Украине запланированы почасовые отключения с 16:00 до 22:00.
Войска рф атаковала Черниговщину из артиллерии и минометов: прогремело 29 взрывов
российские войска атаковали Черниговскую область из артиллерии и минометов, в течение суток было зафиксировано 29 взрывов.
В Воздушных силах рассказали, насколько критична для рф потеря Су-57
россия владеет значительным парком из примерно 1500 самолетов, способных нести управляемые ракеты и авиабомбы и использовала истребители Су-57 вблизи границ Украины всего несколько раз из-за высокой стоимости и потенциальных имиджевых рисков в случае их уничтожения.
Братьям Медведчука и Козака сообщено о подозрении - СБУ
О подозрении сообщено братьям бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые подозреваются в госизмене, сообщили в СБУ.