Турцию на мирном саммите будет представлять министр иностранных дел

Турцию на саммите мира, который пройдет в Швейцарии, будет представлять министр иностранных дел Хакан Фидан. Об этом УНН пишет со ссылкой на телеканал TRT.

Детали

Отмечается, что в понедельник Фидан отправится с визитом в россию, где примет участие во встрече глав МИД БРИКС+ в нижнем новгороде. Затем он будет сопровождать президента Реджепа Эрдогана на саммите G7 в Италии, и уже оттуда вылетит в Швейцарию на мирный саммит, который пройдет 15-16 июня в городе Бюргеншток.

Напомним

Президент Владимир Зеленский надеется, что после мирного саммита результат, аналогичный "зерновой инициативе", может открыть путь для реализации пунктов формулы мира. Но, при условии, что мировое большинство согласится с совместными соглашениями и шагами.

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