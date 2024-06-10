Турцию на мирном саммите будет представлять министр иностранных дел

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  34348 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  42909 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
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Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  172937 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  174121 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  151958 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  107388 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  90221 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
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7 июня 2024, 06:57  •  195436 просмотра

Турцию на мирном саммите будет представлять министр иностранных дел

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан будет представлять Турцию на саммите мира в Швейцарии после участия во встрече министров иностранных дел стран БРИКС в россии.

политика •   •  1790 просмотра
Турцию на мирном саммите будет представлять министр иностранных дел

На Сумском направлении наблюдается снижение активности обстрелов россиян

На Сумском направлении наблюдается снижение активности российских обстрелов и попыток диверсионно-разведывательных групп по сравнению с весной, хотя противник продолжает ежедневные обстрелы украинской территории с применением различных видов вооружения.

Война •   •  2973 просмотра
На Сумском направлении наблюдается снижение активности обстрелов россиян

Венгерская сторона сообщила о задержании транспортного средства и 32 граждан Украины – Демченко

32 гражданина Украины незаконно пересекли украинско-венгерскую границу на автомобиле с черными номерными знаками, который позже был задержан венгерскими пограничниками.

Криминал и ЧП •   •  2597 просмотра
Венгерская сторона сообщила о задержании транспортного средства и 32 граждан Украины – Демченко

Враг за сутки 8 раз ударил по Донецкой области: повреждены жилые дома и админздание

9 июня российские войска 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, повредив частные дома, многоэтажки и административное здание, в результате чего один человек погиб.

Война •   •  4153 просмотра
Враг за сутки 8 раз ударил по Донецкой области: повреждены жилые дома и админздание

В Швейцарии заявили, что на Саммит мира зарегистрировались 90 стран и организаций

15-16 июня Швейцария проведет саммит мира в Украине, на который зарегистрировались 90 государств и организаций.

Война •   •  5802 просмотра
В Швейцарии заявили, что на Саммит мира зарегистрировались 90 стран и организаций

Дроны пытались атаковать НПЗ в ярославской области рф - росСМИ

Беспилотники попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в ярославской области россии в ночь на 10 июня.

Новости Мира •   •  5726 просмотра
Дроны пытались атаковать НПЗ в ярославской области рф - росСМИ

Графики отключений света будут действовать с 16 до 22 часов, запланирован значительный импорт - Минэнерго

Из-за аварийной ситуации в электросетях были обесточены потребители в Сумской и Харьковской областях, и на сегодня в Украине запланированы почасовые отключения с 16:00 до 22:00.

Общество •   •  9015 просмотра
Графики отключений света будут действовать с 16 до 22 часов, запланирован значительный импорт - Минэнерго

Войска рф атаковала Черниговщину из артиллерии и минометов: прогремело 29 взрывов

российские войска атаковали Черниговскую область из артиллерии и минометов, в течение суток было зафиксировано 29 взрывов.

Война •   •  7747 просмотра
Войска рф атаковала Черниговщину из артиллерии и минометов: прогремело 29 взрывов

В Воздушных силах рассказали, насколько критична для рф потеря Су-57

россия владеет значительным парком из примерно 1500 самолетов, способных нести управляемые ракеты и авиабомбы и использовала истребители Су-57 вблизи границ Украины всего несколько раз из-за высокой стоимости и потенциальных имиджевых рисков в случае их уничтожения.

Война •   •  9124 просмотра
В Воздушных силах рассказали, насколько критична для рф потеря Су-57

Братьям Медведчука и Козака сообщено о подозрении - СБУ

О подозрении сообщено братьям бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые подозреваются в госизмене, сообщили в СБУ.

политика •   •  10247 просмотра
Братьям Медведчука и Козака сообщено о подозрении - СБУ