Цукровий діабет не діагностований у мінімум мільйона українців

КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Україні налічується близько 1,3 млн офіційно зареєстрованих хворих на цукровий діабет, ще приблизно така ж кількість хворих не знає про свій діагноз, оскільки не зверталися до лікаря. Про це повідомила прес-служба Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я на запит кореспондента УНН.