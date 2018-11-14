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Цукровий діабет не діагностований у мінімум мільйона українців

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Україні налічується близько 1,3 млн офіційно зареєстрованих хворих на цукровий діабет, ще приблизно така ж кількість хворих не знає про свій діагноз, оскільки не зверталися до лікаря. Про це повідомила прес-служба Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я на запит кореспондента УНН.

"В Україні у 2017 році зареєстровано 1 270 929 випадків цукрового діабету. На сьогодні майже у 50% випадків захворювання на діабет не діагностовано", - зазначили у центрі МОЗі.

За даними ЦГЗ, торік діагноз "цукровий діабет" був вперше у житті встановлений 103 927 хворим. Кількість зареєстрованих у 2017 році випадків на 2% більше у порівнянні із 2016 роком. "Це пояснюється тенденцією до кращого виявлення недіагностованих до того пацієнтів з діабетом", - додали у відомстві.

Також у центрі уточнили, що діабет 1-го типу найчастіше діагностується у дитячому або підлітковому віці, причому виявлення становить майже 100%. "Через яскраву специфічну клінічну картину та раптову маніфестацію захворювання", - уточнили у центрі МОЗ.

У той же час діабет 2-го типу (набутий) може роками бути недіагностованим та розвиватись з ускладненнями.

За словами головного наукового співробітника відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його ускладнень Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України Володимира Паньківа, реальна цифра хворих на цукровий діабет щонайменше втричі більша. Як зазначив медик, результати епідеміологічного дослідження в місті Дніпрі показали, що 8,3% населення віком від 20 до 65 років мають цукровий діабет, однак більшість з них не підозрює про наявність в себе такої проблеми.

Нагадаємо, поширеність діабету в Україні збільшилася за останніх 10 років на половину.

Всесвітній день боротьби з діабетом відзначається щорічно 14 листопада.

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