ЦРУ: Удари США відкинули ядерну програму Ірану на роки
Київ • УНН
Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що завдяки ударам США знищено єдиний в Ірані завод з переробки металів, що відкинуло ядерну програму Тегерана на роки. Більшість збагаченого урану залишається під завалами на об'єктах в Ісфахані та Фордо.
Директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Джон Реткліфф заявив скептично налаштованим американським законодавцям, що американські військові удари знищили єдиний об'єкт з переробки металу в Ірані та завдали величезного удару по ядерній програмі Тегерана, подолання якого займе роки. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Washington Times, яке цитує неназваного американського чиновника, який був присутнім на непублічних слуханнях у Конгресі.
Деталі
Зазначається, що під час слухань Реткліфф повідомив, що знищено єдиний в Ірані завод із переробки металів і завдано колосальної шкоди ядерній програмі Тегерана, на подолання якої знадобляться роки.
Реткліфф також повідомив законодавцям, що, за оцінками розвідки, переважна більшість накопиченого Іраном збагаченого урану, ймовірно, залишається похованою під завалами в Ісфахані та Фордо, двох із трьох ключових ядерних об'єктів, на які були спрямовані удари США
За словами авторів статті, завод з переробки металу, який, за словами Реткліффа, був знищений, знаходився на ядерному об'єкті в Ісфахані.
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Контекст
Днями CNN із посиланням на дані розвідки США, про які розповіли три неназвані особи, повідомило, що військові удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану минулими вихідними не знищили основні компоненти ядерної програми Тегерана та, ймовірно, лише відклали її на кілька місяців назад.
Президент Дональд Трамп наполягає, що ядерні об'єкти Ірану були відкинуті на "десятиліття" назад через удари США.
У свою чергу спеціальний посланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що ядерну програму Ірану після ударів США майже неможливо відновити, для цього будуть потрібні роки.
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