ЦРУ: Удари США відкинули ядерну програму Ірану на роки

Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що завдяки ударам США знищено єдиний в Ірані завод з переробки металів, що відкинуло ядерну програму Тегерана на роки. Більшість збагаченого урану залишається під завалами на об'єктах в Ісфахані та Фордо.