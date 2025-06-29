Гроссі заявив, що Іран може знову розпочати збагачення урану "протягом кількох місяців"

Іран може знову розпочати збагачення урану "протягом кількох місяців. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в інтерв’ю CBS, передає УНН.

Вони за лічені місяці можуть мати кілька каскадів центрифуг, що обертаються та виробляють збагачений уран, або й менше. Але, як я вже сказав, відверто кажучи, не можна стверджувати, що все зникло і там нічого немає (після атаки США – ред.)