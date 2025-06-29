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Гроссі заявив, що Іран може знову розпочати збагачення урану "протягом кількох місяців"

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Іран може відновити збагачення урану протягом кількох місяців, попри попередні американські удари. Наявні промислові та технологічні потужності країни дозволяють їм швидко відновити цей процес.

Гроссі заявив, що Іран може знову розпочати збагачення урану "протягом кількох місяців"

Іран може знову розпочати збагачення урану "протягом кількох місяців. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в інтерв’ю CBS, передає УНН.

Деталі

Вони за лічені місяці можуть мати кілька каскадів центрифуг, що обертаються та виробляють збагачений уран, або й менше. Але, як я вже сказав, відверто кажучи, не можна стверджувати, що все зникло і там нічого немає (після атаки США – ред.)

- заявив Гроссі. 

За його словами, МАГАТЕ не проводить жодних військових оцінок, хоча зрозуміло, що завдано серйозних збитків, але вони не повні.

Іран має там потужності: промислові та технологічні потужності. Тож, якщо вони цього забажають, вони зможуть почати робити це (збагачувати уран – ред.) знову

 - сказав Гроссі. 

Ядерна програма Ірану: Трамп обговорював надання Тегерану доступу до 30 млрд доларів27.06.25, 14:58 • 2450 переглядiв

Доповнення

Financial Times заявляло, що попри американські удари по основних ядерних об’єктах Ірану, запаси високозбагаченого урану залишаються неушкодженими.

Президент США Дональд Трамп наполягав, що ядерні об'єкти Ірану були відкинуті на "десятиліття" назад через удари США. Він виключив можливість подальших ударів по Ірану, якщо він поновить ядерну програму, але вважає, що це малоймовірний сценарій.

Також УНН повідомляв, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що ядерну програму Ірану після ударів США майже неможливо відновити, для цього будуть потрібні роки.

 Американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли, що нещодавні американські удари по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили ядерну програму країни, а навпаки, відклали її на кілька місяців назад. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новини СвітуТехнології
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Файненшл таймс
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран
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