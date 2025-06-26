Знищення ядерної програми Ірану: американські удари не торкнулися запасів урану

Попри американські удари по основних ядерних об’єктах Ірану, запаси високозбагаченого урану залишаються неушкодженими. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

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За даними публікації, запаси 408 кілограмів урану не перебували на об'єкті у Фордо, а були розподілені по інших місцях. Ці висновки ставлять під сумнів твердження президента США Дональда Трампа про те, що американське бомбардування "знищило" ядерну програму Ірану.

Водночас США поки не надали союзникам в ЄС остаточних розвідданих про ядерний потенціал Ірану, що залишився після ударів. Євросоюз поки що призупинив контакти з Тегераном в очікуванні нових кроків Вашингтона, повідомляє FT.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп наполягав, що ядерні об'єкти Ірану були відкинуті на "десятиліття" назад через удари США. Він виключив можливість подальших ударів по Ірану, якщо він поновить ядерну програму, але вважає, що це малоймовірний сценарій.

Також УНН повідомляв, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що ядерну програму Ірану після ударів США майже неможливо відновити, для цього будуть потрібні роки.