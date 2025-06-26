Уничтожение ядерной программы Ирана: американские удары не затронули запасы урана

Несмотря на американские удары по основным ядерным объектам Ирана, запасы высокообогащенного урана остаются невредимыми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

По данным публикации, запасы 408 килограммов урана не находились на объекте в Фордо, а были распределены по другим местам. Эти выводы ставят под сомнение утверждения президента США Дональда Трампа о том, что американская бомбардировка "уничтожила" ядерную программу Ирана.

В то же время США пока не предоставили союзникам в ЕС окончательные разведданные о ядерном потенциале Ирана, оставшемся после ударов. Евросоюз пока что приостановил контакты с Тегераном в ожидании новых шагов Вашингтона, сообщает FT.

Напомним

Президент США Дональд Трамп настаивал, что ядерные объекты Ирана были отброшены на "десятилетия" назад из-за ударов США. Он исключил возможность дальнейших ударов по Ирану, если он возобновит ядерную программу, но считает, что это маловероятный сценарий.

Также УНН сообщал, что специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф заявил, что ядерную программу Ирана после ударов США почти невозможно восстановить, для этого потребуются годы.