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Гросси заявил, что Иран может снова начать обогащение урана «в течение нескольких месяцев»

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран может возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев, несмотря на предыдущие американские удары. Имеющиеся промышленные и технологические мощности страны позволяют им быстро возобновить этот процесс.

Гросси заявил, что Иран может снова начать обогащение урана «в течение нескольких месяцев»

Иран может снова начать обогащение урана «в течение нескольких месяцев». Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью CBS, передает УНН.

Детали

Они за считанные месяцы могут иметь несколько каскадов центрифуг, вращающихся и производящих обогащенный уран, или даже меньше. Но, как я уже сказал, откровенно говоря, нельзя утверждать, что все исчезло и там ничего нет (после атаки США – ред.)

- заявил Гросси. 

По его словам, МАГАТЭ не проводит никаких военных оценок, хотя понятно, что нанесен серьезный ущерб, но они не полные.

Иран имеет там мощности: промышленные и технологические мощности. Так что, если они этого захотят, они смогут начать делать это (обогащать уран – ред.) снова

 - сказал Гросси. 

Ядерная программа Ирана: Трамп обсуждал предоставление Тегерану доступа к 30 млрд долларов27.06.25, 14:58 • 2450 просмотров

Дополнение

Financial Times заявляла, что несмотря на американские удары по основным ядерным объектам Ирана, запасы высокообогащенного урана остаются неповрежденными.

Президент США Дональд Трамп настаивал, что ядерные объекты Ирана были отброшены на «десятилетия» назад из-за ударов США. Он исключил возможность дальнейших ударов по Ирану, если он возобновит ядерную программу, но считает, что это маловероятный сценарий.

Также УНН сообщал, что специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф заявил, что ядерная программа Ирана после ударов США почти невосстановима, для этого потребуются годы.

 Американские СМИ со ссылкой на данные разведки США сообщали, что недавние американские удары по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили ядерную программу страны, а наоборот, отложили ее на несколько месяцев назад. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости МираТехнологии
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Financial Times
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
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