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ЦРУ: Удары США отбросили ядерную программу Ирана на годы

Киев • УНН

 • 640 просмотра

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что благодаря ударам США уничтожен единственный в Иране завод по переработке металлов, что отбросило ядерную программу Тегерана на годы. Большая часть обогащенного урана остается под завалами на объектах в Исфахане и Фордо.

ЦРУ: Удары США отбросили ядерную программу Ирана на годы

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф заявил скептически настроенным американским законодателям, что американские военные удары уничтожили единственный объект по переработке металла в Иране и нанесли огромный удар по ядерной программе Тегерана, преодоление которого займёт годы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Times, которое цитирует неназванного американского чиновника, присутствовавшего на непубличных слушаниях в Конгрессе.

Детали

Отмечается, что во время слушаний Рэтклифф сообщил, что уничтожен единственный в Иране завод по переработке металлов и нанесен колоссальный ущерб ядерной программе Тегерана, на преодоление которого понадобятся годы.

Рэтклифф также сообщил законодателям, что, по оценкам разведки, подавляющее большинство накопленного Ираном обогащенного урана, вероятно, остаётся погребенным под завалами в Исфахане и Фордо, двух из трех ключевых ядерных объектов, на которые были направлены удары США

- цитирует издание собеседника.

По словам авторов статьи, завод по переработке металла, который, по словам Рэтклиффа, был уничтожен, находился на ядерном объекте в Исфахане.

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Контекст

На днях CNN со ссылкой на данные разведки США, о которых рассказали три неназванных лица, сообщило, что военные удары США по трем ядерным объектам Ирана в минувшие выходные не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана и, вероятно, лишь отложили её на несколько месяцев назад.

Президент Дональд Трамп настаивает, что ядерные объекты Ирана были отброшены на "десятилетия" назад из-за ударов США.

В свою очередь специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф заявил, что ядерную программу Ирана после ударов США почти невозможно восстановить, для этого потребуются годы.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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