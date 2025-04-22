Ціни на нафту зросли на тлі збереження побоювань у зв'язку з митами Трампа

Ціни на нафту зросли у вівторок, на тлі того, як інвестори скористалися втратами попереднього дня, щоб закрити короткі позиції, хоча зберігалися побоювання щодо економічних перешкод через мита та грошово-кредитну політику США, які можуть знизити попит на паливо, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 36 центів, або 0,5%, до $66,62 за барель о 04:21 за Гринвічем (07:21 за Києвом).

Червневий контракт на нафту марки WTI, що активно торгується, виріс на 0,7%, або 43 центи, до $62,84 за барель.

Обидва еталонні марки впали в ціні більш ніж на 2% у понеділок, на тлі того, як ознаки прогресу в переговорах щодо ядерної угоди між США та Іраном допомогли послабити побоювання з приводу постачання.

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"Деякі короткі позиції почали закриватися після різкого розпродажу в понеділок", - сказав Хіроюкі Кікукава, головний стратег Nissan Securities Investment, підрозділу Nissan Securities.

"Однак побоювання щодо потенційної рецесії, викликаної тарифною війною, зберігаються", - сказав він, передбачивши, що WTI, швидше за все, торгуватиметься в діапазоні $55-$65 наразі, враховуючи невизначеність, що зберігається, пов'язану з митами.

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У понеділок президент США Дональд Трамп повторив свою критику у бік голови Федеральної резервної системи країни Джерома Павелла і заявив, що економіка США може сповільнитись, якщо відсоткові ставки не будуть негайно знижені.

Його коментарі про Павелла посилили побоювання щодо незалежності ФРС у визначенні грошово-кредитної політики та перспектив активів США.

"Невизначеність, що росте навколо грошово-кредитної політики США, як очікується, негативно вплине на фінансові ринки та економіку в цілому, викликаючи побоювання, що це може призвести до зниження попиту на сиру нафту", - сказав Кікукава.

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Опитування Reuters від 17 квітня показало, що інвестори вважають, що тарифна політика викличе значне уповільнення економіки США цього і наступного року, а медіанна ймовірність рецесії протягом наступних 12 місяців наближається до 50%.

США є найбільшим у світі споживачем нафти.

Прогрес у переговорах між США та Іраном, які в суботу погодилися розпочати розробку рамок для потенційної ядерної угоди, також може чинити тиск на ціни на нафту та знизити стурбованість щодо постачання, оскільки ця близькосхідна країна є великим виробником.

"Наша точка зору, що експорт нафти Ірану стикається з неминучими ризиками зниження через застосування санкцій США, пом'якшилася, враховуючи переговори між США та Іраном, що продовжуються", - заявив у записці аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар, додавши, що пом'якшення санкцій США потенційно.

Тим часом, згідно з документами, отриманими Reuters, міністерство економіки росії знизило свій прогноз середньої ціни на нафту марки Brent у 2025 році майже на 17% порівняно з тим, що було видно у вересневих розрахунках.

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