Цены на нефть выросли на фоне сохранения опасений в связи с пошлинами Трампа

Цены на нефть выросли во вторник, на фоне того, как инвесторы воспользовались потерями предыдущего дня, чтобы закрыть короткие позиции, хотя сохранялись опасения относительно экономических препятствий из-за пошлин и денежно-кредитной политики США, которые могут снизить спрос на топливо, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 36 центов, или 0,5%, до $66,62 за баррель в 04:21 по Гринвичу (07:21 по Киеву).

Июньский контракт на нефть марки WTI, активно торгуемый, вырос на 0,7%, или 43 цента, до $62,84 за баррель.

Обе эталонные марки упали в цене более чем на 2% в понедельник, на фоне того, как признаки прогресса в переговорах по ядерному соглашению между США и Ираном помогли ослабить опасения по поводу поставок.

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"Некоторые короткие позиции начали закрываться после резкой распродажи в понедельник", - сказал Хироюки Кикукава, главный стратег Nissan Securities Investment, подразделения Nissan Securities.

"Однако опасения по поводу потенциальной рецессии, вызванной тарифной войной, сохраняются", - сказал он, предсказав, что WTI, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $55-$65 пока, учитывая сохраняющуюся неопределенность, связанную с пошлинами.

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В понедельник президент США Дональд Трамп повторил свою критику в сторону главы Федеральной резервной системы страны Джерома Пауэлла и заявил, что экономика США может замедлиться, если процентные ставки не будут немедленно снижены.

Его комментарии о Пауэлле усилили опасения по поводу независимости ФРС в определении денежно-кредитной политики и перспектив активов США.

"Неопределенность, растущая вокруг денежно-кредитной политики США, как ожидается, негативно повлияет на финансовые рынки и экономику в целом, вызывая опасения, что это может привести к снижению спроса на сырую нефть", - сказал Кикукава.

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Опрос Reuters от 17 апреля показал, что инвесторы считают, что тарифная политика вызовет значительное замедление экономики США в этом и следующем году, а медианная вероятность рецессии в течение следующих 12 месяцев приближается к 50%.

США является крупнейшим в мире потребителем нефти.

Прогресс в переговорах между США и Ираном, которые в субботу согласились начать разработку рамок для потенциального ядерного соглашения, также может оказывать давление на цены на нефть и снизить обеспокоенность по поводу поставок, поскольку эта ближневосточная страна является крупным производителем.

"Наша точка зрения, что экспорт нефти Ирана сталкивается с неизбежными рисками снижения из-за применения санкций США, смягчилась, учитывая продолжающиеся переговоры между США и Ираном", - заявил в записке аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар, добавив, что смягчение санкций США потенциально.

Тем временем, согласно документам, полученным Reuters, министерство экономики россии снизило свой прогноз средней цены на нефть марки Brent в 2025 году почти на 17% по сравнению с тем, что было видно в сентябрьских расчетах.

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