Ціни на нафту підскочили після рішення ОПЕК+

Ціни на нафту відновилися більш ніж на 1 долар за барель у понеділок після того, як група виробників ОПЕК+ вирішила збільшити видобуток у липні на такий же обсяг, як і в кожному з попередніх двох місяців, що стало полегшенням для тих, хто очікував більшого зростання, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися у ціні на 1,34 долара, або 2,13%, до 64,12 долара за барель до 03:46 за Гринвічем (06:46 за Києвом) після падіння на 0,9% у п'ятницю. Американська нафта West Texas Intermediate коштувала 62,31 долара за барель, що на 1,52 долара більше, або на 2,5%, після падіння на 0,3% на попередній сесії.

Минулого тижня обидві марки впали в ціні більш ніж на 1%.

Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники вирішили в суботу збільшити видобуток на 411 000 барелів на добу у липні, третьому місяці, коли група, відома як ОПЕК+, збільшила на такий же обсяг, оскільки вона прагне повернути частку ринку та покарати за надмірний видобуток.

Очікувалося, що група обговорить більш значне збільшення виробництва.

"Якби вони пішли на несподівано більший обсяг, то відкриття ціни в понеділок було б справді негарним", - написав у LinkedIn аналітик Гаррі Чилінгуіріан з Onyx Capital Group.

Нафтові трейдери заявили, що підвищення видобутку на 411 000 барелів на добу вже було враховано у ф’ючерсах Brent і WTI.

"Головний мотив було зосереджено на покаранні членів ОПЕК+, таких як Ірак та Казахстан, які постійно видобували більше, ніж обіцяли", - ідеться у замітці Commonwealth Bank of Australia у понеділок.

Заглядаючи вперед, аналітики Goldman Sachs очікують, що ОПЕК+ остаточно збільшить видобуток на 0,41 мільйона барелів на добу в серпні.

Тим часом низький рівень запасів палива в США викликав хвилювання щодо постачання, випереджаючи очікування щодо сезону ураганів вище середнього, кажуть аналітики.

Трейдери також уважно стежать за впливом зниження цін на виробництво нафти в США, яке в березні досягло історичного максимуму в 13,49 млн барелів на добу.

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