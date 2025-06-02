Цены на нефть подскочили после решения ОПЕК+

Цены на нефть восстановились более чем на 1 доллар за баррель в понедельник после того, как группа производителей ОПЕК+ решила увеличить добычу в июле на такой же объем, как и в каждом из предыдущих двух месяцев, что стало облегчением для тех, кто ожидал большего роста, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись в цене на 1,34 доллара, или 2,13%, до 64,12 доллара за баррель до 03:46 по Гринвичу (06:46 по Киеву) после падения на 0,9% в пятницу. Американская нефть West Texas Intermediate стоила 62,31 доллара за баррель, что на 1,52 доллара больше, или на 2,5%, после падения на 0,3% на предыдущей сессии.

На прошлой неделе обе марки упали в цене более чем на 1%.

Организация стран-экспортеров нефти и их союзники решили в субботу увеличить добычу на 411 000 баррелей в сутки в июле, третьем месяце, когда группа, известная как ОПЕК+, увеличила на такой же объем, поскольку она стремится вернуть долю рынка и наказать за чрезмерную добычу.

Ожидалось, что группа обсудит более значительное увеличение производства.

"Если бы они пошли на неожиданно больший объем, то открытие цены в понедельник было бы действительно некрасивым", - написал в LinkedIn аналитик Гарри Чилингуириан из Onyx Capital Group.

Нефтяные трейдеры заявили, что повышение добычи на 411 000 баррелей в сутки уже было учтено во фьючерсах Brent и WTI.

"Главный мотив был сосредоточен на наказании членов ОПЕК+, таких как Ирак и Казахстан, которые постоянно добывали больше, чем обещали", - говорится в заметке Commonwealth Bank of Australia в понедельник.

Заглядывая вперед, аналитики Goldman Sachs ожидают, что ОПЕК+ окончательно увеличит добычу на 0,41 миллиона баррелей в сутки в августе.

Между тем низкий уровень запасов топлива в США вызвал волнение по поводу поставок, опережая ожидания относительно сезона ураганов выше среднего, говорят аналитики.

Трейдеры также внимательно следят за влиянием снижения цен на производство нефти в США, которое в марте достигло исторического максимума в 13,49 млн баррелей в сутки.

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