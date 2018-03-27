Центровий Кравцов став найрезультативнішим гравцем матчу чемпіонату Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Центровий збірної України В'ячеслав Кравцов провів результативний поєдинок у чемпіонаті Туреччини, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ і сайт чемпіонату Туреччини.
У протистоянні 22-го туру ліги “Ешкішехір” нашого баскетболіста на виїзді поступився “Фенербахче” (69:79).
Вийшовши у старті, український “бігмен” відіграв 30 хвилин, набрав 27 очок (11/13 двоочкових, 5/6 штрафних), ставши найбільш результативним у баталії. Також він зібрав 5 підбирань (2 у нападі) при 4 фолах та 3 втратах.
Таким чином, Кравцов зіграв найрезультативнішу гру в сезоні, перевершивши свій показник в 23 очки у протистоянні з БК “Ефес Пілсен”.
Додамо, що “Ешкішехір” виграв 10 з 22 двох поєдинків регулярного чемпіонату та посідає 9 місце у турнірній таблиці.