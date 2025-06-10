ЦАХАЛ атакував порт Ходейда в Ємені: напередодні Ізраїль закликав населення міста до евакуації
Київ • УНН
Ізраїльські військові здійснили першу морську атаку на Ємен, вдаривши по порту Ходейда. ЦАХАЛ підтвердив використання керованих ракет з катерів.
Ізраїль закликав населення кількох портових міст Ємену до евакуації та здійснив першу атаку на Ємен з моря.
Передає УНН із посиланням на Jerusalem Post та Al Masirah TV.
Деталі
Ізраїль продовжує військову операцію проти повстанців-хуситів, що діють в Ємені. Минулої доби було атакувано єменський порт Ходейда.
Підтримуване Іраном ополчення підтвердило факт авіаударів по Ходаїді, але - жодних подробиць про пошкодження чи жертв телеканалі Al Masirah TV не передає.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що атаки проти єменських хуситів у морському порту в Ходейді була здійснені з використанням великих катерів з керованими ракетами.
Довідково
Ізраїльські військово-морські сили складаються з сучасних корветів, підводних човнів і швидкісних катерів, що робить їх здатними діяти в складних сценаріях, залишаючись при цьому універсальними.
Відкритий конфлікт Ізраїлю та хуситів Ємену
У понеділок Ізраїль закликав до евакуації єменських портових міст Рас-Ісса, Ходейда та Ас-Саліф через X. Зазначимо, що Ізраїль вже неодноразово атакував цілі хуситів протягом останніх місяців.
Хусити контролюють значну частину Ємену, включаючи столицю Сану. Разом з "Хезболлою" в Лівані та ХАМАСом у секторі Газа вони входять до очолюваної Іраном "Вісі Опору", яка спрямована проти США та Ізраїлю.
Нагадаємо
Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удари по території Ємену, у травні 2025 року, у відповідь на атаку аеропорту Бен-Гуріон.
Сполучені Штати Америки припинять бомбити хуситів у Ємені. Про це заявляв президент США Дональд Трамп на початку травня.
Високопоставлений посадовець ХАМАС повідомив, що угруповання відхиляє пропозицію США щодо перемир'я та звільнення заручників.
Ізраїльські сили взяли під контроль судно з допомогою для Гази, на борту якого була Грета Тунберг.