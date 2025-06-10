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ЦАХАЛ атакував порт Ходейда в Ємені: напередодні Ізраїль закликав населення міста до евакуації

Київ • УНН

 • 1210 перегляди

Ізраїльські військові здійснили першу морську атаку на Ємен, вдаривши по порту Ходейда. ЦАХАЛ підтвердив використання керованих ракет з катерів.

ЦАХАЛ атакував порт Ходейда в Ємені: напередодні Ізраїль закликав населення міста до евакуації

Ізраїль закликав населення кількох портових міст Ємену до евакуації та здійснив першу атаку на Ємен з моря.

Передає УНН із посиланням на Jerusalem Post та Al Masirah TV.

Деталі

Ізраїль продовжує військову операцію проти повстанців-хуситів, що діють в Ємені. Минулої доби було атакувано єменський порт Ходейда.

Підтримуване Іраном ополчення підтвердило факт авіаударів по Ходаїді, але - жодних подробиць про пошкодження чи жертв телеканалі Al Masirah TV не передає. 

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що атаки проти єменських хуситів у морському порту в Ходейді була здійснені з використанням великих катерів з керованими ракетами.

Довідково

Ізраїльські військово-морські сили складаються з сучасних корветів, підводних човнів і швидкісних катерів, що робить їх здатними діяти в складних сценаріях, залишаючись при цьому універсальними.

Відкритий конфлікт Ізраїлю та хуситів Ємену

У понеділок Ізраїль закликав до евакуації єменських портових міст Рас-Ісса, Ходейда та Ас-Саліф через X. Зазначимо, що Ізраїль вже неодноразово атакував цілі хуситів протягом останніх місяців.

Хусити контролюють значну частину Ємену, включаючи столицю Сану. Разом з "Хезболлою" в Лівані та ХАМАСом у секторі Газа вони входять до очолюваної Іраном "Вісі Опору", яка спрямована проти США та Ізраїлю.

Нагадаємо

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удари по території Ємену, у травні 2025 року, у відповідь на атаку аеропорту Бен-Гуріон.

Сполучені Штати Америки припинять бомбити хуситів у Ємені. Про це заявляв президент США Дональд Трамп на початку травня.

Високопоставлений посадовець ХАМАС повідомив, що угруповання відхиляє пропозицію США щодо перемир'я та звільнення заручників.

Ізраїльські сили взяли під контроль судно з допомогою для Гази, на борту якого була Грета Тунберг

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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Армія оборони Ізраїлю
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