ЦАХАЛ атаковал порт Ходейда в Йемене: накануне Израиль призвал население города к эвакуации
Киев • УНН
Израильские военные осуществили первую морскую атаку на Йемен, ударив по порту Ходейда. ЦАХАЛ подтвердил использование управляемых ракет с катеров.
Израиль призвал население нескольких портовых городов Йемена к эвакуации и осуществил первую атаку на Йемен с моря.
Передает УНН со ссылкой на Jerusalem Post и Al Masirah TV.
Детали
Израиль продолжает военную операцию против повстанцев-хуситов, действующих в Йемене. За прошедшие сутки был атакован йеменский порт Ходейда.
Поддерживаемое Ираном ополчение подтвердило факт авиаударов по Ходаиде, но - никаких подробностей о повреждениях или жертвах телеканале Al Masirah TV не передает.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что атаки против йеменских хуситов в морском порту в Ходейде были осуществлены с использованием больших катеров с управляемыми ракетами.
Справочно
Израильские военно-морские силы состоят из современных корветов, подводных лодок и скоростных катеров, что делает их способными действовать в сложных сценариях, оставаясь при этом универсальными.
Открытый конфликт Израиля и хуситов Йемена
В понедельник Израиль призвал к эвакуации йеменских портовых городов Рас-Исса, Ходейда и Ас-Салиф через X. Отметим, что Израиль уже неоднократно атаковал цели хуситов в течение последних месяцев.
Хуситы контролируют значительную часть Йемена, включая столицу Сану. Вместе с "Хезболлой" в Ливане и ХАМАСом в секторе Газа они входят в возглавляемую Ираном "Ось Сопротивления", которая направлена против США и Израиля.
Напомним
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по территории Йемена, в мае 2025 года, в ответ на атаку аэропорта Бен-Гурион.
Соединенные Штаты Америки прекратят бомбить хуситов в Йемене. Об этом заявлял президент США Дональд Трамп в начале мая.
Высокопоставленный чиновник ХАМАС сообщил, что группировка отклоняет предложение США о перемирии и освобождении заложников.
Израильские силы взяли под контроль судно с помощью для Газы, на борту которого была Грета Тунберг.