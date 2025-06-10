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ЦАХАЛ атаковал порт Ходейда в Йемене: накануне Израиль призвал население города к эвакуации

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Израильские военные осуществили первую морскую атаку на Йемен, ударив по порту Ходейда. ЦАХАЛ подтвердил использование управляемых ракет с катеров.

ЦАХАЛ атаковал порт Ходейда в Йемене: накануне Израиль призвал население города к эвакуации

Израиль призвал население нескольких портовых городов Йемена к эвакуации и осуществил первую атаку на Йемен с моря.

Передает УНН со ссылкой на Jerusalem Post и Al Masirah TV.

Детали

Израиль продолжает военную операцию против повстанцев-хуситов, действующих в Йемене. За прошедшие сутки был атакован йеменский порт Ходейда.

Поддерживаемое Ираном ополчение подтвердило факт авиаударов по Ходаиде, но - никаких подробностей о повреждениях или жертвах телеканале Al Masirah TV не передает. 

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что атаки против йеменских хуситов в морском порту в Ходейде были осуществлены с использованием больших катеров с управляемыми ракетами.

Справочно

Израильские военно-морские силы состоят из современных корветов, подводных лодок и скоростных катеров, что делает их способными действовать в сложных сценариях, оставаясь при этом универсальными.

Открытый конфликт Израиля и хуситов Йемена

В понедельник Израиль призвал к эвакуации йеменских портовых городов Рас-Исса, Ходейда и Ас-Салиф через X. Отметим, что Израиль уже неоднократно атаковал цели хуситов в течение последних месяцев.

Хуситы контролируют значительную часть Йемена, включая столицу Сану. Вместе с "Хезболлой" в Ливане и ХАМАСом в секторе Газа они входят в возглавляемую Ираном "Ось Сопротивления", которая направлена против США и Израиля.

Напомним

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по территории Йемена, в мае 2025 года, в ответ на атаку аэропорта Бен-Гурион.

Соединенные Штаты Америки прекратят бомбить хуситов в Йемене. Об этом заявлял президент США Дональд Трамп в начале мая.

Высокопоставленный чиновник ХАМАС сообщил, что группировка отклоняет предложение США о перемирии и освобождении заложников.

Израильские силы взяли под контроль судно с помощью для Газы, на борту которого была Грета Тунберг

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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