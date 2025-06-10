ЦАХАЛ атаковал порт Ходейда в Йемене: накануне Израиль призвал население города к эвакуации

Взрывы в Киеве: ракета и падение дрона в Деснянском районе 9 июня, 23:09 • 36159 просмотра

Киев под массированной атакой дронов: есть раненые, горят автомобили 9 июня, 23:50 • 30758 просмотра

Ночная атака на Киев: есть пострадавшие, пожары едва ли не во всех районах города 02:18 • 32599 просмотра

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