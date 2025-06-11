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Трамп: примирення з Маском можливе, але не є "головним пріоритетом" - New York Post

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Дональд Трамп заявив, що відкритий до примирення з Ілоном Маском, але це не є пріоритетом. Причиною сварки став законопроект, який збільшить борг США.

Трамп: примирення з Маском можливе, але не є "головним пріоритетом" - New York Post

Президент США Дональд Трамп заявив, що "може" налагодити стосунки зі своїм другом-мільярдером Ілоном Маском після гучної публічної сварки, але потенційне примирення не є "головним пріоритетом". Про це він сказав у розмові з колумністкою Post Мірандою Дівайн у дебютному епізоді "Pod Force One", передає УНН з посиланням на New York Post.

Деталі

Трамп сказав, що він не "звинувачує" Маска у розпаді їхнього альянсу, але "трохи розчарований".

Послухайте, у мене немає жодних образ. Я був дуже здивований, що це сталося. Він прагнув феноменального законопроекту... Він просто… я думаю, що насправді йому дуже шкода, що він це сказав

- зауважив Трамп.

Американський лідер дав зрозуміти, що не вважає непорозуміння з Маском великою проблемою.

Я був ним розчарований, але, знаєте, що є, то є. Таке буває. Такі речі трапляються. Я ні в чому його не звинувачую. Я був трохи розчарований

– зізнався Трамп після того, як Дівайн зауважила, що Маск, здається, ставився до президента "трохи як до батька".

Президент США сказав, що відкритий до примирення з Маском, але додав, що наразі це не є для нього "головним пріоритетом".

Доповнення

Ілон Маск минулого тижня публічно вибухнув гнівом через законопроект "One Big Beautiful Bill", який, за прогнозами Бюджетного управління Конгресу США, збільшить державний борг на 3 трильйони доларів протягом наступного десятиліття.

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Нагадаємо

Трамп і Маск призупинили публічну ворожнечу після телефонної розмови їхніх помічників. Однак, майбутнє їхніх відносин залишається невизначеним, попри розрядку напруженості.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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