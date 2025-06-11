Трамп: примирення з Маском можливе, але не є "головним пріоритетом" - New York Post

Президент США Дональд Трамп заявив, що "може" налагодити стосунки зі своїм другом-мільярдером Ілоном Маском після гучної публічної сварки, але потенційне примирення не є "головним пріоритетом". Про це він сказав у розмові з колумністкою Post Мірандою Дівайн у дебютному епізоді "Pod Force One", передає УНН з посиланням на New York Post.

Деталі

Трамп сказав, що він не "звинувачує" Маска у розпаді їхнього альянсу, але "трохи розчарований".

Послухайте, у мене немає жодних образ. Я був дуже здивований, що це сталося. Він прагнув феноменального законопроекту... Він просто… я думаю, що насправді йому дуже шкода, що він це сказав - зауважив Трамп.

Американський лідер дав зрозуміти, що не вважає непорозуміння з Маском великою проблемою.

Я був ним розчарований, але, знаєте, що є, то є. Таке буває. Такі речі трапляються. Я ні в чому його не звинувачую. Я був трохи розчарований – зізнався Трамп після того, як Дівайн зауважила, що Маск, здається, ставився до президента "трохи як до батька".

Президент США сказав, що відкритий до примирення з Маском, але додав, що наразі це не є для нього "головним пріоритетом".

Доповнення

Ілон Маск минулого тижня публічно вибухнув гнівом через законопроект "One Big Beautiful Bill", який, за прогнозами Бюджетного управління Конгресу США, збільшить державний борг на 3 трильйони доларів протягом наступного десятиліття.

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Найбагатша людина світу Ілон Маск очолив ініціативу Департаменту ефективності уряду (DOGE) щодо скорочення витрат, намагаючись вирішити проблему зростання державного боргу країни, який сягає майже 37 трильйонів доларів.

Минулого четверга Маск різко заявив, що президент не виграв би вибори 2024 року без нього, і звинуватив Трампа у прояві "такої невдячності".

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За шість днів до епічної публічної сварки Трамп скликав дружнє прощання з Маском у Овальному кабінеті, оскільки час генерального директора Tesla та SpaceX на посаді спеціального державного службовця добігав кінця. Під час заходу Трамп обсипав Маска похвалами та жартував, що його тодішній приятель "насправді не збирається йти".

Нагадаємо

Трамп і Маск призупинили публічну ворожнечу після телефонної розмови їхніх помічників. Однак, майбутнє їхніх відносин залишається невизначеним, попри розрядку напруженості.

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