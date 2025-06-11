Трамп: примирение с Маском возможно, но не является "главным приоритетом" - New York Post

Президент США Дональд Трамп заявил, что "может" наладить отношения со своим другом-миллиардером Илоном Маском после громкой публичной ссоры, но потенциальное примирение не является "главным приоритетом". Об этом он сказал в разговоре с колумнисткой Post Мирандой Дивайн в дебютном эпизоде "Pod Force One", передает УНН со ссылкой на New York Post.

Детали

Трамп сказал, что он не "обвиняет" Маска в распаде их альянса, но "немного разочарован".

Послушайте, у меня нет никаких обид. Я был очень удивлен, что это произошло. Он стремился к феноменальному законопроекту... Он просто… я думаю, что на самом деле ему очень жаль, что он это сказал - заметил Трамп.

Американский лидер дал понять, что не считает недоразумение с Маском большой проблемой.

Я был им разочарован, но, знаете, что есть, то есть. Такое бывает. Такие вещи случаются. Я ни в чем его не виню. Я был немного разочарован – признался Трамп после того, как Дивайн заметила, что Маск, кажется, относился к президенту "немного как к отцу".

Президент США сказал, что открыт к примирению с Маском, но добавил, что пока это не является для него "главным приоритетом".

Дополнение

Илон Маск на прошлой неделе публично разразился гневом из-за законопроекта "One Big Beautiful Bill", который, по прогнозам Бюджетного управления Конгресса США, увеличит государственный долг на 3 триллиона долларов в течение следующего десятилетия.

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Самый богатый человек мира Илон Маск возглавил инициативу Департамента эффективности правительства (DOGE) по сокращению расходов, пытаясь решить проблему роста государственного долга страны, который достигает почти 37 триллионов долларов.

В прошлый четверг Маск резко заявил, что президент не выиграл бы выборы 2024 года без него, и обвинил Трампа в проявлении "такой неблагодарности".

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За шесть дней до эпической публичной ссоры Трамп созвал дружеское прощание с Маском в Овальном кабинете, поскольку время генерального директора Tesla и SpaceX на посту специального государственного служащего подходило к концу. Во время мероприятия Трамп осыпал Маска похвалами и шутил, что его тогдашний приятель "на самом деле не собирается уходить".

Напомним

Трамп и Маск приостановили публичную вражду после телефонного разговора их помощников. Однако, будущее их отношений остается неопределенным, несмотря на разрядку напряженности.

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