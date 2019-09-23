Трамп порадиться із Зеленським, чи можна публікувати стенограму їхньої розмови

Трамп пообіцяв подумати, яким чином його розмова з Зеленським може бути оприлюднена.

"Ми приймемо рішення про те, як оприлюднити її (стенограму розмови), показати, про що ми говорили", - сказав він.

Трамп додав, що буде обговорювати оприлюднення деталей телефонної розмови з Зеленським.

"Проблема в тому, що, коли ви розмовляєте з іноземними лідерами, ви не хочете, щоб вони відчували, що їм не слід говорити відкрито. Те ж саме з американським президентом. Ви хочете, щоб вони могли висловлювати свою думку, не знаючи, що кожне слово буде оприлюднено на весь світ", - зазначив президент США.

Він також сказав, що знає, що прослуховують його телефонні дзвінки багато людей, в тому числі розвідники, але він дозволяє робити це.

Раніше держсекретар США Майкл Помпео заявив, що зміст телефонної розмови президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського носить строго конфіденційний характер, тому Держдеп не буде публікувати його стенограму. Про це він заявив у неділю, 22 вересня, в ефірі телекомпанії ABC.

Нагадаємо, Дональд Трамп визнав, що під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським обговорював корупцію в Україні і згадував у цьому контексті свого основного конкурента на виборах Джо Байдена.