Тереза Мей: Солсбері успішно оговталося від наслідків інциденту зі Скрипалями

“Сьогоднішній день — важлива віха для історичного міста Солсбері, яке виходить з тіні, відкинутої фактом використання хімічної зброї на вулицях нашої країни, і сьогодні, 12 місяців по тому, як ми бачимо, приймає тисячі відвідувачів і туристів, а також будує плани на світле і процвітаюче майбутнє, — йдеться в заяві глави британського уряду. — Той факт, що Солсбері і регіон в цілому настільки успішно оговталися після цього згубного і відмінного безвідповідальністю інциденту, є свідченням рішучості, витримки і позитивного настрою місцевих жителів. Сьогодні я подумки з жертвами, їхніми друзями та рідними — як в Солсбері і Еймсбері, так і за їхніми межами. Вони демонстрували видатну силу, стійкість і мужність протягом минулого року, і я впевнена, що продовжать робити це і в майбутньому”.

Мей подякувала усім, хто допомагав Солсбері повернутися до нормального життя, військовим, які брали участь в операції по знезараженню міста, а також усіх його жителів.

“Я сподіваюся, що їх надихнуло зроблене в п’ятницю оголошення про те, що операція з очищення Південного Уілтшира завершена, і що в майбутньому Солсбері знову стане відоме, як гарне і привітне англійське місто, а не як місце, де відбулися події 4 березня 2018 року”, — зазначила Мей.

Як повідомляв УНН, у МЗС РФ пов’язали “катастрофічний” Brexit та справу Скрипалів.