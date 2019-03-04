Тереза Мэй: Солсбери успешно оправился от последствий инцидента со Скрипалями

“Сегодняшний день — важная веха для исторического города Солсбери, который выходит из тени, отброшенной фактом использования химического оружия на улицах нашей страны, и сегодня, 12 месяцев спустя, как мы видим, принимает тысячи посетителей и туристов, а также строит планы на светлое и процветающее будущее, — говорится в заявлении главы британского правительства. — Тот факт, что Солсбери и регион в целом столь успешно оправились после этого губительного и отличавшегося безответственностью инцидента, является свидетельством решимости, выдержки и позитивного настроя местных жителей. Сегодня я мысленно с жертвами, их друзьями и родными — как в Солсбери и Эймсбери, так и за их пределами. Они демонстрировали выдающуюся силу, стойкость и мужество в течение прошлого года, и я уверена, что продолжат делать это и в будущем”.

Мэй поблагодарила всех, кто помогал Солсбери вернуться к нормальной жизни, военных, участвовавших в операции по обеззараживанию города, а также всех его жителей.

“Я надеюсь, что их воодушевило сделанное в пятницу объявление о том, что операция по очистке Южного Уилтшира завершена, и что в будущем Солсбери вновь станет известен, как красивый и радушный английской город, а не как место, где произошли события 4 марта 2018 года”, — отметила Мэй.

Как сообщал УНН, в МИД РФ связали “катастрофический” Brexit и дело Скрипалей.