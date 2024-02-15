Ситуація на фронті та посилення української ППО: Єрмак поговорив із радником президента США Салліваном
Київ • УНН
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, під час якої обговорив нагальні військові потреби України, системи протиповітряної оборони та висловив вдячність за постійну підтримку з боку США.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у межах постійного діалогу з союзниками провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном, передає УНН.
Як повідомили в ОП, Єрмак поінформував співрозмовника про поточну ситуацію на фронті та нагальні потреби Сил оборони України. Особливо він наголосив на необхідності подальшого посилення наших систем ППО, адже Росія продовжує завдавати терористичних ударів ракетами та дронами по українських містах та кричній інфраструктурі.
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Керівник Офісу Глави держави також висловив вдячність Сенату США за схвалення довгоочікуваного рішення щодо продовження підтримки України. Єрмак зазначив, що протягом двох років повномасштабного російського вторгнення український народ незмінно відчуває надійне плече Сполучених Штатів. Він висловив сподівання, що Палата представників Конгресу США також підтримає голосуванням надання підтримки Україні, чим укотре продемонструє світове лідерство Америки в захисті свободи та демократії.
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Крім того, Єрмак подякував обом палатам Конгресу, адміністрації Президента Джозефа Байдена та всім американцям, хто підтримує українців у боротьбі за незалежність проти несправедливої агресії росії.