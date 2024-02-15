Ситуация на фронте и усиление украинской ПВО: Ермак поговорил с советником президента США Салливаном

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в рамках постоянного диалога с союзниками провел телефонный разговор с советником Президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, передает УНН.

Как сообщили в ОП, Ермак проинформировал собеседника о текущей ситуации на фронте и насущных потребностях Сил обороны Украины. Особенно он отметил необходимость дальнейшего усиления наших систем ПВО, ведь россия продолжает наносить террористические удары ракетами и дронами по украинским городам и критической инфраструктуре.

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Руководитель Офиса Главы государства также выразил благодарность Сенату США за одобрение долгожданного решения о продолжении поддержки Украины. Ермак отметил, что в течение двух лет полномасштабного российского вторжения украинский народ неизменно чувствует надежное плечо Соединенных Штатов. Он выразил надежду, что Палата представителей Конгресса США также поддержит голосованием предоставление поддержки Украине, чем в очередной раз продемонстрирует мировое лидерство Америки в защите свободы и демократии.

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Кроме того, Ермак поблагодарил обе палаты Конгресса, администрацию Президента Джозефа Байдена и всех американцев, кто поддерживает украинцев в борьбе за независимость против несправедливой агрессии россии.