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Сибіга закликав ЄС до якнайшвидшого зміцнення обороноздатності України та Європи

Київ • УНН

 • 70616 перегляди

Міністр закордонних справ Сибіга закликав ЄС зміцнити обороноздатність України та Європи. Він запропонував застосовувати частіші пакети допомоги для різних секторів.

Сибіга закликав ЄС до якнайшвидшого зміцнення обороноздатності України та Європи

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав ЄС до якнайшвидшого зміцнення обороноздатності України та Європи. Він запропонував застосовувати менші та частіші пакети, спрямовані на конкретні сектори, такі як військова промисловість, атомна енергетика та інші. Про це він сказав під час онлайн-участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, передає УНН.

Деталі

Сибіга привітав низку важливих ініціатив, спрямованих на зміцнення європейської оборонної спроможності, та наголосив, що Україна відіграватиме ключову роль у цих зусиллях.

Я вітаю лідерство ЄС. Ми вже відчуваємо нову силу Європи. Тепер нам потрібна така ж нова швидкість ухвалення європейських рішень

- зауважив глава МЗС.

Сибіга відзначив важливість історичного плану ReArm Europe Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, нової ініціативи глави дипломатії ЄС Каї Каллас щодо посилення військової підтримки України, а також створення Коаліції охочих під керівництвом Франції та Великої Британії. Він також висловив сподівання на активну роль нового керівництва Німеччини.

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Зараз час озброюватися. Зміцнити обороноздатність України та решти Європи. Якнайшвидше і якнайефективніше. Україна та Європа, озброєні до зубів, зможуть утримати росію від нової великої війни

- наголосив Сибіга.

Сибіга закликав європейських партнерів докласти максимальних зусиль для якнайшвидшого збільшення військової допомоги Україні, заповнення критичних прогалин, інвестування в український оборонний сектор та розширення фінансування власної оборони. За його словами, у довгостроковій перспективі все це піде на користь усій Європі.

Міністр заявив про необхідність прискорення усіх політичних процесів ЄС, зокрема про критичну важливість усунення перешкод для відкриття кластеру 1 "Фундаментальні питання" у процесі вступу України до ЄС.

Вступ України до ЄС і шлях до миру безпосередньо пов'язані між собою

- зазначив міністр.

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Сибіга подякував ЄС за послідовну санкційну політику та зазначив, що Україна цінує нещодавнє рішення щодо продовження індивідуальних санкцій.

Міністр наголосив на необхідності використання санкційного тиску як важеля впливу на москву і посилення станційного тиску. Санкційна політика має бути ключовим елементом європейської безпеки.

Міністр також запропонував застосовувати менші та частіші пакети, спрямовані на конкретні сектори, такі як військово промисловість, банківський сектор, атомна енергетика та інші

- повідомляє МЗС.

У цьому контексті глава МЗС підкреслив необхідність посилення контролю за енергетичними санкціями, а також заявив про наявність всіх правових підстав для використання заморожених російських активів для підтримки України вже зараз.

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон хоче переконати країни Європейського союзу припинити купувати американське озброєння і звернути увагу на європейських виробників.

Bloomberg повідомляв, що ЄС обговорює новий пакет військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро.

Комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявляв, що нова підтримка України з боку ЄС може передбачати 20 млрд євро, але це орієнтовна сума, вона може бути меншою, або більшою. У блоці шукають різні варіанти.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Андрій Сибіга
Кая Каллас
Європейський Союз
Еммануель Макрон
Франція
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