Сибига призвал ЕС к скорейшему укреплению обороноспособности Украины и Европы
Киев • УНН
Министр иностранных дел Сибига призвал ЕС укрепить обороноспособность Украины и Европы. Он предложил применять более частые пакеты помощи для различных секторов.
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал ЕС к скорейшему укреплению обороноспособности Украины и Европы. Он предложил применять меньшие и более частые пакеты, направленные на конкретные секторы, такие как военная промышленность, атомная энергетика и другие. Об этом он сказал во время онлайн-участия в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза, передает УНН.
Детали
Сибига приветствовал ряд важных инициатив, направленных на укрепление европейской оборонной способности, и подчеркнул, что Украина будет играть ключевую роль в этих усилиях.
Я приветствую лидерство ЕС. Мы уже чувствуем новую силу Европы. Теперь нам нужна такая же новая скорость принятия европейских решений
Сибига отметил важность исторического плана ReArm Europe Президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новой инициативы главы дипломатии ЕС Каи Каллас по усилению военной поддержки Украины, а также создание Коалиции желающих под руководством Франции и Великобритании. Он также выразил надежду на активную роль нового руководства Германии.
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Сейчас время вооружаться. Укрепить обороноспособность Украины и остальной Европы. Как можно быстрее и как можно эффективнее. Украина и Европа, вооруженные до зубов, смогут удержать россию от новой большой войны
Сибига призвал европейских партнеров приложить максимальные усилия для скорейшего увеличения военной помощи Украине, заполнения критических пробелов, инвестирования в украинский оборонный сектор и расширения финансирования собственной обороны. По его словам, в долгосрочной перспективе все это пойдет на пользу всей Европе.
Министр заявил о необходимости ускорения всех политических процессов ЕС, в частности, о критической важности устранения препятствий для открытия кластера 1 "Фундаментальные вопросы" в процессе вступления Украины в ЕС.
Вступление Украины в ЕС и путь к миру непосредственно связаны между собой
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Сибига поблагодарил ЕС за последовательную санкционную политику и отметил, что Украина ценит недавнее решение о продлении индивидуальных санкций.
Министр подчеркнул необходимость использования санкционного давления как рычага влияния на москву и усиления станционного давления. Санкционная политика должна быть ключевым элементом европейской безопасности.
Министр также предложил применять меньшие и более частые пакеты, направленные на конкретные секторы, такие как военно промышленность, банковский сектор, атомная энергетика и другие
В этом контексте глава МИД подчеркнул необходимость усиления контроля за энергетическими санкциями, а также заявил о наличии всех правовых оснований для использования замороженных российских активов для поддержки Украины уже сейчас.
Дополнение
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет убедить страны Европейского союза прекратить покупать американское вооружение и обратить внимание на европейских производителей.
Bloomberg сообщал, что ЕС обсуждает новый пакет военной помощи Украине на 20 миллиардов евро.
Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявлял, что новая поддержка Украины со стороны ЕС может предусматривать 20 млрд евро, но это ориентировочная сумма, она может быть меньше, или больше. В блоке ищут разные варианты.