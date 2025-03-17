Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал ЕС к скорейшему укреплению обороноспособности Украины и Европы. Он предложил применять меньшие и более частые пакеты, направленные на конкретные секторы, такие как военная промышленность, атомная энергетика и другие. Об этом он сказал во время онлайн-участия в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза, передает УНН.

Детали

Сибига приветствовал ряд важных инициатив, направленных на укрепление европейской оборонной способности, и подчеркнул, что Украина будет играть ключевую роль в этих усилиях.

Я приветствую лидерство ЕС. Мы уже чувствуем новую силу Европы. Теперь нам нужна такая же новая скорость принятия европейских решений - отметил глава МИД.

Сибига отметил важность исторического плана ReArm Europe Президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новой инициативы главы дипломатии ЕС Каи Каллас по усилению военной поддержки Украины, а также создание Коалиции желающих под руководством Франции и Великобритании. Он также выразил надежду на активную роль нового руководства Германии.

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Сейчас время вооружаться. Укрепить обороноспособность Украины и остальной Европы. Как можно быстрее и как можно эффективнее. Украина и Европа, вооруженные до зубов, смогут удержать россию от новой большой войны - подчеркнул Сибига.

Сибига призвал европейских партнеров приложить максимальные усилия для скорейшего увеличения военной помощи Украине, заполнения критических пробелов, инвестирования в украинский оборонный сектор и расширения финансирования собственной обороны. По его словам, в долгосрочной перспективе все это пойдет на пользу всей Европе.

Министр заявил о необходимости ускорения всех политических процессов ЕС, в частности, о критической важности устранения препятствий для открытия кластера 1 "Фундаментальные вопросы" в процессе вступления Украины в ЕС.

Вступление Украины в ЕС и путь к миру непосредственно связаны между собой - отметил министр.

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Сибига поблагодарил ЕС за последовательную санкционную политику и отметил, что Украина ценит недавнее решение о продлении индивидуальных санкций.

Министр подчеркнул необходимость использования санкционного давления как рычага влияния на москву и усиления станционного давления. Санкционная политика должна быть ключевым элементом европейской безопасности.

Министр также предложил применять меньшие и более частые пакеты, направленные на конкретные секторы, такие как военно промышленность, банковский сектор, атомная энергетика и другие - сообщает МИД.

В этом контексте глава МИД подчеркнул необходимость усиления контроля за энергетическими санкциями, а также заявил о наличии всех правовых оснований для использования замороженных российских активов для поддержки Украины уже сейчас.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет убедить страны Европейского союза прекратить покупать американское вооружение и обратить внимание на европейских производителей.

Bloomberg сообщал, что ЕС обсуждает новый пакет военной помощи Украине на 20 миллиардов евро.

Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявлял, что новая поддержка Украины со стороны ЕС может предусматривать 20 млрд евро, но это ориентировочная сумма, она может быть меньше, или больше. В блоке ищут разные варианты.