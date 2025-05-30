Сибіга: Україна виробляє 40% потреб для своєї армії
Київ • УНН
Україна покриває 40% потреб армії завдяки вітчизняній оборонній промисловості. За словами Сибіги, країна наростила виробництво зброї в рази, особливо у сфері дронових технологій.
За словами глави МЗС Андрія Сибіги, за деякими напрямками Україна стала лідером у світі, це якщо брати дронові технології.
Україна наразі забезпечує власну армію озброєнням та військовою технікою на 40% завдяки потужностям вітчизняної оборонної промисловості. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, передає кореспондент УНН.
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За його словами, в оборонно-промисловій галузі Україна вже має значні здобутки. Зокрема у сфері дронових технологій вона є світовим лідером.
І за деякими напрямками, знову ж таки, ми наростили наше виробництво на порядки. Навіть за деякими показниками в 35 разів ми масштабували виробництво військового обладнання, зброї для потреб української армії, для потреб української оборони
Зараз ми вже можемо виробляти на завдяки нашій оборонці за завдяки нашій оборонній індустрії близько 40% потреб для нашої армії. Це надзвичайно висока цифра. Ми продукуємо зараз і артилерійські снаряди, в тому числі західного калібру, чи натівського калібру, які до війни ми не виробляли …деякі держави з великими потенціалами не можуть за рік виробити те, що ми виробляємо протягом місяця
Глава МЗС підкреслив, що для подальшого розвитку оборонної галузі Україна потребує додаткових інвестицій. Він також наголосив на важливості зменшення залежності від зовнішніх постачальників критичного озброєння: "Ми не повинні залежати від будь-якої країни у поставці критично важливих для армії озброєнь".
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