Сибіга: Україна виробляє 40% потреб для своєї армії

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки
Ексклюзив
11:01 • 818 перегляди

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

Ексклюзив
08:52 • 16691 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей

07:41 • 30000 перегляди

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

06:54 • 22202 перегляди

Ситуація на Сумщині: ворог намагається наступати, є певна "сіра зона", евакуація проходить активно - ОВА

29 травня, 23:10 • 25053 перегляди

США погрожують вийти з переговорів щодо миру в Україні: названо умову

29 травня, 13:16 • 146713 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 10:11 • 162693 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

29 травня, 08:40 • 140480 перегляди

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Ексклюзив
29 травня, 08:12 • 124564 перегляди

Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

29 травня, 06:00 • 221338 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.4м/с
61%
747мм
Популярнi новини

Переговори України та росії: США, Британія, Франція та Німеччина будуть присутні на рівні радників з безпеки - Келлог

30 травня, 02:25 • 17690 перегляди

Удар "шахеда" по Ізюму: ворог атакував промислову зону

30 травня, 03:13 • 16312 перегляди

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

30 травня, 04:24 • 20396 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

07:19 • 11150 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

08:06 • 10431 перегляди
Публікації

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей
Ексклюзив

08:52 • 16694 перегляди

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

07:41 • 30002 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 13:16 • 146714 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

29 травня, 06:00 • 221338 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 224572 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Хакан Фідан

Кіт Келлогг

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Стамбул

Туреччина

Білий дім

Реклама
УНН Lite

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

08:06 • 10735 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

07:19 • 11437 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 114736 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 107318 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 119990 перегляди
Актуальне

Telegram

Шахед-136

Старлінк

Financial Times

TikTok

Сибіга: Україна виробляє 40% потреб для своєї армії

Київ • УНН

 • 872 перегляди

Україна покриває 40% потреб армії завдяки вітчизняній оборонній промисловості. За словами Сибіги, країна наростила виробництво зброї в рази, особливо у сфері дронових технологій.

Сибіга: Україна виробляє 40% потреб для своєї армії

За словами глави МЗС Андрія Сибіги, за деякими напрямками Україна стала лідером у світі, це якщо брати дронові технології.

Україна наразі забезпечує власну армію озброєнням та військовою технікою на 40% завдяки потужностям вітчизняної оборонної промисловості. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, передає кореспондент УНН.

Деталі

За його словами, в оборонно-промисловій галузі Україна вже має значні здобутки. Зокрема у сфері дронових технологій вона є світовим лідером.

І за деякими напрямками, знову ж таки, ми наростили наше виробництво на порядки. Навіть за деякими показниками в 35 разів ми масштабували виробництво військового обладнання, зброї для потреб української армії, для потреб української оборони

- зазначив міністр.

Зараз ми вже можемо виробляти на завдяки нашій оборонці за завдяки нашій оборонній індустрії близько 40% потреб для нашої армії. Це надзвичайно висока цифра. Ми продукуємо зараз і артилерійські снаряди, в тому числі західного калібру, чи натівського калібру, які до війни ми не виробляли …деякі держави з великими потенціалами не можуть за рік виробити те, що ми виробляємо протягом місяця

- додав Сибіга.

Глава МЗС підкреслив, що для подальшого розвитку оборонної галузі Україна потребує додаткових інвестицій. Він також наголосив на важливості зменшення залежності від зовнішніх постачальників критичного озброєння: "Ми не повинні залежати від будь-якої країни у поставці критично важливих для армії озброєнь".

Україна узгодила контракт на виробництво систем IRIS-T, вартістю 2.2 мільярда євро - Умєров 28.05.25, 18:47 • 2852 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаЕкономіка
Андрій Сибіга
НАТО
Хакан Фідан
Туреччина
Україна
Brent
$63.89
Bitcoin
$105,928.90
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$35.30
Золото
$3,319.74
Ethereum
$2,613.55