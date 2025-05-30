Сибіга: Україна виробляє 40% потреб для своєї армії

За словами глави МЗС Андрія Сибіги, за деякими напрямками Україна стала лідером у світі, це якщо брати дронові технології.

Україна наразі забезпечує власну армію озброєнням та військовою технікою на 40% завдяки потужностям вітчизняної оборонної промисловості. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, передає кореспондент УНН.

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За його словами, в оборонно-промисловій галузі Україна вже має значні здобутки. Зокрема у сфері дронових технологій вона є світовим лідером.

І за деякими напрямками, знову ж таки, ми наростили наше виробництво на порядки. Навіть за деякими показниками в 35 разів ми масштабували виробництво військового обладнання, зброї для потреб української армії, для потреб української оборони - зазначив міністр.

Зараз ми вже можемо виробляти на завдяки нашій оборонці за завдяки нашій оборонній індустрії близько 40% потреб для нашої армії. Це надзвичайно висока цифра. Ми продукуємо зараз і артилерійські снаряди, в тому числі західного калібру, чи натівського калібру, які до війни ми не виробляли …деякі держави з великими потенціалами не можуть за рік виробити те, що ми виробляємо протягом місяця - додав Сибіга.

Глава МЗС підкреслив, що для подальшого розвитку оборонної галузі Україна потребує додаткових інвестицій. Він також наголосив на важливості зменшення залежності від зовнішніх постачальників критичного озброєння: "Ми не повинні залежати від будь-якої країни у поставці критично важливих для армії озброєнь".

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