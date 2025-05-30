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Сибига: Украина производит 40% потребностей для своей армии

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Украина покрывает 40% потребностей армии благодаря отечественной оборонной промышленности. По словам Сибиги, страна нарастила производство оружия в разы, особенно в сфере дроновых технологий.

Сибига: Украина производит 40% потребностей для своей армии

По словам главы МИД Андрея Сибиги, по некоторым направлениям Украина стала лидером в мире, это если брать дроновые технологии.

Украина сейчас обеспечивает собственную армию вооружением и военной техникой на 40% благодаря мощностям отечественной оборонной промышленности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает корреспондент УНН.

Детали

По его словам, в оборонно-промышленной отрасли Украина уже имеет значительные достижения. В частности, в сфере дроновых технологий она является мировым лидером.

И по некоторым направлениям, опять же, мы нарастили наше производство на порядки. Даже по некоторым показателям в 35 раз мы масштабировали производство военного оборудования, оружия для нужд украинской армии, для нужд украинской обороны

- отметил министр.

Сейчас мы уже можем производить благодаря нашей оборонке благодаря нашей оборонной индустрии около 40% потребностей для нашей армии. Это чрезвычайно высокая цифра. Мы производим сейчас и артиллерийские снаряды, в том числе западного калибра, или натовского калибра, которые до войны мы не производили… некоторые государства с большими потенциалами не могут за год произвести то, что мы производим в течение месяца

- добавил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что для дальнейшего развития оборонной отрасли Украина нуждается в дополнительных инвестициях. Он также отметил важность уменьшения зависимости от внешних поставщиков критического вооружения: "Мы не должны зависеть от какой-либо страны в поставке критически важных для армии вооружений".

Украина согласовала контракт на производство систем IRIS-T, стоимостью 2.2 миллиарда евро - Умеров28.05.25, 18:47 • 2852 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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