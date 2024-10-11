Світові ціни на нафту зростають через ризик конфлікту між Іраном та Ізраїлем
Київ • УНН
Світові ціни на нафту зросли на 10% через ризик ескалації між Ізраїлем та Іраном. Експерти прогнозують подальше зростання до $85-100 за барель у разі атаки Ізраїлю на іранські нафтові об'єкти.
На тлі загрози нового конфлікту між Іраном та Ізраїлем у світі різко зросли ціни нафту. Про це пише BILD, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що сьогодні світовий ринок нафти перебуває під постійним тиском через ризик ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном.
Адже Іран, який контролює близько 20% світового видобутку нафти, у будь-який момент може зазнати атаки з боку Ізраїлю, що призведе до різкого зростання цін на нафту.
А втім, вартість нафти зростає вже зараз: так, барель нафти марки Brent продається за 80 євро, що на 10% більше у порівнянні з початком тижня. Крім того, американська нафта West Texas Intermediate також подорожчала на 10% до 75 доларів за барель.
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Експерти прогнозують, що у разі загострення конфлікту на Близькому Сході ціни можуть піднятися вище за 85 доларів, а можливо, і до 100 доларів за барель. Це з побоюваннями, що ізраїльські сили можуть атакувати іранські нафтові об'єкти.
Зростання нафтових цін може вплинути на вартість бензину. Наразі стрибки цін на нафту слабко позначились на вартості палива, проте експерти попереджають, що ситуація може скоро змінитись.
Контекст
Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вже пообіцяв військову відповідь Тегерану на недавні ракетні удари. Водночас президент США Джо Байден закликав утриматися від ударів по нафтовій та ядерній інфраструктурі Ірану.
Нагадаємо
Держави Перської затоки закликали США зупинити можливий удар Ізраїлю по іранських нафтових об'єктах. Країни регіону відмовляються надавати повітряний простір для ізраїльських атак на Іран, побоюючись ескалації конфлікту.