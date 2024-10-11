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Мировые цены на нефть растут из-за риска конфликта между Ираном и Израилем

Мировые цены на нефть растут из-за риска конфликта между Ираном и Израилем

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 12:27  •  680 просмотра

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Мировые цены на нефть выросли на 10% из-за риска эскалации между Израилем и Ираном. Эксперты прогнозируют дальнейший рост до $85-100 за баррель в случае атаки Израиля на иранские нефтяные объекты.

На фоне угрозы нового конфликта между Ираном и Израилем в мире резко выросли цены на нефть. Об этом пишет BILD, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сегодня мировой рынок нефти находится под постоянным давлением из-за риска эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Ведь Иран, который контролирует около 20% мировой добычи нефти, в любой момент может подвергнуться атаке со стороны Израиля, что приведет к резкому росту цен на нефть.

А впрочем, стоимость нефти растет уже сейчас: так, баррель нефти марки Brent продается за 80 евро, что на 10% больше по сравнению с началом недели. Кроме того, американская нефть West Texas Intermediate также подорожала на 10% до 75 долларов за баррель.

Папа Франциск призвал отказаться от мести и прекратить войну на Ближнем Востоке6 октября 2024, 14:01 • 18439 просмотров

Эксперты прогнозируют, что в случае обострения конфликта на Ближнем Востоке цены могут подняться выше 85 долларов, а возможно, и до 100 долларов за баррель. Это с опасениями, что израильские силы могут атаковать иранские нефтяные объекты.

- пишет БИЛД.

Рост нефтяных цен может повлиять на стоимость бензина. Сейчас скачки цен на нефть слабо сказались на стоимости топлива, однако эксперты предупреждают, что ситуация может скоро измениться.

Контекст 

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже пообещал военный ответ Тегерану на недавние ракетные удары. В то же время президент США Джо Байден призвал воздержаться от ударов по нефтяной и ядерной инфраструктуре Ирана.

Напомним,

Государства Персидского залива призвали США остановить возможный удар Израиля по иранским нефтяным объектам. Страны региона отказываются предоставлять воздушное пространство для израильских атак на Иран, опасаясь эскалации конфликта.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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