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Світові ціни на нафту зросли

Світові ціни на нафту зросли

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у понеділок зранку зросли в ціні до 61,33 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,39%.

При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 56,16 долара за барель, додавши 1,79%.

Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель. 

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