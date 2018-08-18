Світоліна не зуміла пробитися до півфіналу турніру в Цинциннаті
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. На турнірі Прем’єр 5 у Цинциннаті в чвертьфінальній баталії зійшлися провідні тенісистки світу — Еліна Свтіоліна з України (7 у світі) та нідерландка Кікі Бертенс (17), повідомляє кореспондент УНН.
З другої спроби перша ракетка України зуміла реалізувати брейкпойнт і захопила лідерство у сеті 4:1. Після тренерських настанов Бертенс зуміла зібратися та вирівняти становище — 4:4. Крім того, 17 ракетка світу дотиснула візаві в кінцівці партії — 6:4.
У п’ятому геймі другої партії Бертенс вчепилася у подачу українки та з 4-ї спроби вийшла вперед, а в подальшому розвинула успіх. При рахунку 5:2 нідерландка не реалізувала матчбол, однак зробила це з другої спроби — 6:3.
Тепер на Бертенс очікує гра із 8-ю сіяною Петрою Квітовою.
Примітно, що для Світоліної ця зустріч стала другою за день, адже раніше вона подолала опір американки із поза топ-100 рейтингу WTA.