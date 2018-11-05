Стрілянина у Луцьку: слідство розглядає версію про бандитські розбірки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Як одну з основних версій стрілянини у Луцьку слідчі розглядають бандитські розбірки. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації ГУНП у Волинській області.
"Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 15 (замах на вчинення злочину) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Як одну з основних версій слідство розглядає бандитські розбірки двох груп із застосуванням вогнепальної та холодної зброї", – повідомив заступник начальника ГУНП у Волинській області, начальник слідчого управління Олександр Климовський.
Найсуворіше покарання, передбачене санкцією статей, – позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
Крім того, правоохоронці встановили особи загиблого та поранених. Усі вони жителі Луцька.
"В області введено план "Сирена", задіяні всі необхідні підрозділи з інших областей. Попередньо маємо інформацію, хто стріляв і був учасником. Працюємо над тим, щоб їх затримати", – зазначив начальник ГУНП в області Петро Шпига.
Поліція звернулася до громадян, яким відома будь-яка інформація про подію, повідомити на "102". Зокрема, правоохоронці звернулися за допомогою у встановленні місця перебування, руху та зупинок транспортних засобів на яких, ймовірно, пересуваються причетні до стрілянини.
Нагадаємо, стрілянина сталася сьогодні на вулиці Набережній у Луцьку. У результаті одна людина загинула, двох осіб госпіталізували.