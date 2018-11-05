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Стрельба в Луцке: следствие рассматривает версию о бандитских разборках

Стрельба в Луцке: следствие рассматривает версию о бандитских разборках

Киев  •  УНН

 • 10343 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В качестве одной из основных версий стрельбы в Луцке следователи рассматривают бандитские разборки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации ГУНП в Волынской области.

"Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 15 (покушение на совершение преступления) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Как одну из основных версий следствие рассматривает бандитские разборки двух групп с применением огнестрельного и холодного оружия", – сообщил заместитель начальника ГУНП в Волынской области, начальник следственного управления Александр Климовский.

Самое суровое наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Кроме того, правоохранители установили личности погибшего и раненых. Все они жители Луцка.

"В области введен план "Сирена", задействованы все необходимые подразделения из других областей. Предварительно имеем информацию, кто стрелял и был участником. Работаем над тем, чтобы их задержать", – отметил начальник ГУНП в области Петр Шпига.

Полиция обратилась к гражданам, которым известна какая-либо информация о происшествии, сообщить "102". В частности, правоохранители обратились за помощью в установлении местонахождения, движения и остановок транспортных средств на которых, вероятно, передвигаются причастны к стрельбе.

Напомним, стрельба произошла сегодня на улице Набережной в Луцке. В результате один человек погиб, двое человек госпитализированы.

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