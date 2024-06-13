Столтенберг: “Ми усі готові і далі надавати Україні більше і робити це якомога швидше”

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив хоробрість України та запевнив, що союзники готові і далі надавати Україні більше допомоги і робити це якомога швидше.

Про це Столтенберг заявив під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим, передає УНН.

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Ми вже оголосили і наші союзники оголосили нові пакети допомоги, що є важливо. І тому ми усі готові і далі надавати Україні більше і робити це якомога швидше. Звичайно ми хочемо відзначити вашу хоробрість, як політичного керівництва, військового керівництва, але й усіх тих чоловіків та жінок, які носять, які зараз перебувають на полі битви в Україні і саме ваша хоробрість вразила увесь світ. Вам вдалося відштовхнути загарбників, а також завдати ворогу величезної шкоди. Це дуже важливо для України і всіх нас, тому що ви боретеся за ті цінності, які ви сповідуєте