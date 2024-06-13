Столтенберг: "Мы все готовы и дальше предоставлять Украине больше и делать это как можно скорее"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил храбрость Украины и заверил, что союзники готовы и дальше оказывать Украине больше помощи и делать это как можно быстрее.

Об этом Столтенберг заявил во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, передает УНН.

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Мы уже объявили и наши союзники объявили новые пакеты помощи, что важно. И поэтому мы все готовы и дальше предоставлять Украине больше и делать это как можно быстрее. Конечно мы хотим отметить вашу храбрость, как политического руководства, военного руководства, но и всех тех мужчин и женщин, которые носят, которые сейчас находятся на поле битвы в Украине и именно ваша храбрость поразила весь мир. Вам удалось оттолкнуть захватчиков, а также нанести врагу огромный ущерб. Это очень важно для Украины и всех нас, потому что вы боретесь за те ценности, которые вы исповедуете - сказал Стотенберг.

Напомним,

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином обсудил планирование оборонных потребностей Украины, процесс мобилизации и оснащения боевых бригад.