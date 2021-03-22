Стіни здачі не дають: Разумков відреагував на акцію протесту під Офісом Президента

Цитата

“Я завжди займав позицію, що демократія повинна бути демократією, але це не означає, що можна робити все, що тобі заманеться. Твої права закінчуються рівно там, де починаються права іншого. Якщо ми будемо дозволяти собі псувати будь-яке майно — державне, особисте — це неповага в першу чергу до себе, до своєї держави... Інституції потрібно поважати. І точно не треба вміщувати своє невдоволення тими чи іншими подіями на стінах. Стіни здачі не дають”, — сказав Разумков.

Доповнення

У суботу, 20 березня, ввечері під стінами ОП відбулася акція з вимогою звільнити активіста Сергія Стерненка та інших політв’язнів. Мітингувальники палили фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активісти червоною фарбою нанесли написи.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав дії протестувальників під будівлею ОПУ проплаченою провокацією, з метою дискредитації правоохоронців. Він зазначив, що “розумні дії керівництва поліції завадили планам провокаторів”.

В Офісі Президента України також заявили, що учасники акції, які били вікна і палили вогонь на Банковій, намагалися спровокувати правоохоронців.

Пізніше в ОП вказали, що обсяги збитків, завданих державі внаслідок дій протестувальників під ОП, за попередніми даними, становлять приблизно 2 млн грн.



Окрім того, народні депутати від фракції “Слуга народу” заявили, що ініціюватимуть позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення постанови щодо оцінки подій, що відбулися ввечері в суботу, 20 березня, під будівлею Офісу Президента.