Стефанчук запропонував ЄС спільно визначити галузі для покращення взаємовідносин
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук під час зустрічі з делегацією Комітету Європейського Парламенту у закордонних справах на чолі з Девідом Макаллістером запропонував ЄС спільно визначити галузі для подальшої співпраці. Про це повідомляє УНН зі посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.
"Учасники зустрічі обговорили питання щодо інтенсифікації взаємодії на рівні парламентів країн-членів ЄС, створення нових програм для молоді та імплементації пропозицій за результатами діалогів Жана Моне", - йдеться в повідомленні.
За словами Стефанчука, Україна розраховує на непохитну підтримку партнерів, зокрема, щодо збереження санкцій та продовження політичного тиску на агресора.
"Врегулювання ситуації на Донбасі, політико-дипломатичні кроки влади в контексті імплементації мінських домовленостей, припинення війни, а також деокупація Криму повинні залишатись пріоритетом порядку денного", - підкреслив Стефанчук.
Окрім того, він зауважив, що пріоритетним для українців є продовження діалогу з Європейським Союзом.
"Ми налаштовані на максимально ефективне використання наявних можливостей для поглиблення співробітництва у пріоритетних сферах: енергетиці, митному співробітництві, цифровій економіці, юстиції та внутрішніх справах", - додав він і запропонував спільно з ЄС визначити галузі, в яких Угода про асоціацію потребує оновлення для покращення взаємовідносин.
У свою чергу Девід Макаллістер запевнив, що Європейський Парламент завжди підтримував і підтримуватиме Україну і Верховну Раду України.
"Нас єднає налаштування на розвиток вашої країни і взаємозв’язків з Україною", - наголосив він.
Нагадаємо, парламентарі ухвалили в цілому законопроект №0009 про ратифікацію Угоди у формі обміну листами між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до торговельних преференцій щодо м'яса птиці та переробленого м'яса птиці.