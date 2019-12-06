Стефанчук запропонував ЄС спільно визначити галузі для покращення взаємовідносин

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук під час зустрічі з делегацією Комітету Європейського Парламенту у закордонних справах на чолі з Девідом Макаллістером запропонував ЄС спільно визначити галузі для подальшої співпраці. Про це повідомляє УНН зі посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.