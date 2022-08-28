США збільшили поставки зброї в Україну морським транспортом – Washington Post

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Хоч і постачання повітрям більш оперативні, морський транспорт дозволяє перевозити великі обсяги вантажів, що дає Києву можливість створювати запаси озброєнь.

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"Постачання зброї по морю стартували через кілька тижнів після початку російського вторгнення в Україну, але значно розширилися навесні, коли Вашингтон почав надавати Києву гаубиці та інші важкі озброєння, що вимагає постійного припливу боєприпасів", – пише WP.

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