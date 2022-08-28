США увеличили поставки оружия в Украину морским транспортом - Washington Post

Детали

Хотя и снабжение воздухом более оперативно, морской транспорт позволяет перевозить большие объемы грузов, что дает Киеву возможность создавать запасы вооружений.

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"Снабжение оружия по морю стартовало через несколько недель после начала российского вторжения в Украину, но значительно расширились весной, когда Вашингтон начал предоставлять Киеву гаубицы и другие тяжелые вооружения, требующие постоянного притока боеприпасов", – пишет WP.

Напомним

Украина получит истребители от Словакии.