США виділить Україні фінансову допомогу на зміцнення збройних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. США виділять Україні 125 мільйонів доларів військової допомоги для зміцнення оборони на морі, берегової лінії та повітряної оборони. Про це повідомив Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер на зустрічі з головою українського парламенту Андрієм Парубієм, передає УНН.
Спеціальний представник повідомив, що у січні наступного року у Конгресі США буде заслуховуватись інформація щодо виділення наступних 125 млн. дол. військової допомоги Україні — половини допомоги на наступний рік.
“У Америки є бажання підтримати Україну у її намірах зміцнити оборону на морі, берегової лінії і повітряної оборони”, — сказав він і наголосив, що ухвалення закону про продаж військового обладнання стане сигналом не лише для платників податків у США, але і для європейських країн.
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Волкер додав, що США підтримує зміцнення боєготовності збройних сил України.
“Ми підтримуємо прагнення України щодо зміцнення боєготовності збройних сил для відповіді на російську агресію”, — наголосив К.Волкер, зауваживши, що дуже важливо не продовжувати у часі дію воєнного стану і дотримуватись демократичних принципів. Він також високо оцінив ухвалення законів про розмінування, бо це впливає на життя людей у східних регіонах, підготовку закону про закупівлі в оборонному секторі тощо.
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Своєю чергою, Курт Волкер зазначив, що для США є абсолютно зрозумілим і прозорим той факт, що атака на українські морські кораблі була повністю незаконна: “Це була незаконна претензія на морські територіальні води. Незаконним було блокування і захоплення кораблів та моряків”. Він повідомив, що на цей факт була відповідна реакція багатьох країн, зауваживши, що вчора у Брюсселі під час зустрічей з представництвом ЄС і НАТО було наголошено, що Росія діяла незаконно — це була військова агресія.
Нагадаємо, до Києва у вівторок, 18 грудня, прибув з візитом Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.
Після цього, Міністр оборони України Степан Полторак провів зустріч з Куртом Волкером. Сторони обговорили питання регіональної безпеки та ситуацію в Азовському та Чорному морях, а також динаміку мілітаризації Росією окупованих територій Донбасу та АР Крим.
Зокрема, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій провів зустріч з Куртом Волкером. Андрій Парубій подякував К.Волкеру і Сполученим Штатам Америки за рішучу підтримку України після чергового акту агресії у Керченській протоці.
Як повідомляв УНН, за словами Волкера, ЄС може запровадити додаткові санкції проти Росії за її агресію в районі Керченської протоки в найближчі місяці.