США схвалили продаж зброї Тайваню
Київ • УНН
США схвалили продаж зброї Тайваню на суму $360 млн, включаючи ракети, безпілотники та супутнє обладнання, щоб допомогти підтримати військовий баланс і стабільність у регіоні на тлі напруженості у відносинах з Китаєм.
Державний департамент США дає зелене світло на експорт ракет і безпілотників до Тайваню на сотні мільйонів доларів. Йдеться про суму приблизно на 360 мільйонів доларів. Про це повідомляє Міністерство оборони США, передає УНН.
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Продаж "допоможе підвищити безпеку одержувача та сприятиме підтримці політичної стабільності, військової рівноваги та економічного прогресу в регіоні
Продаж включає в себе протипіхотні та бронезахисні боєприпаси Switchblade, а також безпілотники ALTIUS 600M-V і супутнє обладнання.
Водночас президент Тайваню Лай Чін Те заявляє, що країна не піддасться тиску Китаю.
Нещодавно Китай провів масштабні військові навчання навколо Тайваню. Китай розглядає республіку, яка є незалежною з 1949 року, як частину своєї території.
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