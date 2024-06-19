США одобрили продажу оружия Тайваню

Государственный департамент США дает зеленый свет на экспорт ракет и беспилотников в Тайвань на сотни миллионов долларов. Речь идет о сумме примерно на 360 миллионов долларов. Об этом сообщает Министерство обороны США, передает УНН.

Детали

Продажа "поможет повысить безопасность получателя и будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного равновесия и экономического прогресса в регионе заявил Пентагон.

Продажа включает в себя противопехотные и бронезащитные боеприпасы Switchblade, а также беспилотники ALTIUS 600M-V и сопутствующее оборудование.

В то же время президент Тайваня Лай Чин То заявляет, что страна не поддастся давлению Китая.

Недавно Китай провел масштабные военные учения вокруг Тайваня. Китай рассматривает республику, которая является независимой с 1949 года, как часть своей территории.

Тайвань ведет слежку за китайской атомной подводной лодкой, всплывшей на поверхность вблизи тайваньских рыбаков