США не відмовилися від уже запроваджених санкцій проти росії - Кравчук

Вашингтон не лише не скасовує дію чинних санкцій проти рф, а й активно стежить за їх дотриманням. Нещодавно влада Сполучених Штатів оштрафувала американський інвестфонд на понад 200 млн доларів за сприяння в обході обмежень російському олігарху Сулейману Керімову.

Про це в ефірі телемарафону заявила голова підкомітету з питань інформаційної політики та європейської інтеграції Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук передає УНН.

Що стосується США то вони поки не відмовилися від жодних санкцій. Ба більше, буквально днями оштрафували один з американських фондів, за те що цей фонд допомагав ухилятися олігарху Кірімову і росії загалом від санкцій, які уже були запроваджені - зазначила Євгенія Кравчук.

Депутатка також додала, що "США та Мінфін моніторять виконання тих санкцій, які вже впроваджені".

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Президент України наголосив на важливості санкцій проти росії, які повинні випереджати її адаптацію. Він підкреслив необхідність обмежень проти нафти, банків та фізичних осіб.

Чітке завдання для всіх рівнів наших представників – нам потрібно, щоб партнери розуміли, що санкції проти росії справді працюють. Справді працюють, коли випереджають російську владу в адаптації до цих санкцій. - сказав Зеленський під час відеозвернення.

росія заробила більше на тіньовому флоті, ніж Україна отримала міжнародної допомоги з початку повномасштабної війни. Це свідчить про те, як кремль обходить санкції, продовжуючи фінансувати війну, незважаючи на обмеження з боку західних країн.

росія збільшила потужність свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70 відсотків у річному обчисленні.

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