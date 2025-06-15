США не відмовилися від уже запроваджених санкцій проти росії - Кравчук

$41.490.00
48.080.00
ukenru
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
15 червня, 05:00 • 12110 перегляди
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
14 червня, 18:01 • 33843 перегляди
Зеленський заявив, що українські військові звільнили Андріївку на Сумщині
14 червня, 13:00 • 52035 перегляди
"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
14 червня, 12:45 • 48719 перегляди
Поверталися додому після навчального обміну, 9 дітей у лікарні: нові подробиці ДТП з українцями у Франції
14 червня, 03:30 • 48199 перегляди
Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня
13 червня, 19:49 • 57675 перегляди
У трагічній ДТП у Франції загинуло троє українців - Зеленський
13 червня, 18:18 • 49387 перегляди
В Україні можуть заборонити дітям без обов'язкових щеплень відвідувати навчальні заклади: уряд подав законопроєкт до Ради
13 червня, 15:24 • 105712 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними
Ексклюзив
13 червня, 15:04 • 68981 перегляди
Саміт G7 в Канаді: на що може сподіватися Україна
Ексклюзив
13 червня, 14:34 • 58657 перегляди
Усі модернізації та заміна комплектуючих для військової й авіаційної техніки проходять державну сертифікацію та погодження – представник Укроборонпром
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
7м/с
46%
749мм
Популярнi новини
Окупанти просунулися в Донецькій та Луганській областях - карти DeepState15 червня, 01:36 • 13738 перегляди
Ексглаву філії "Лісів України" підозрюють у незаконному збагаченні на 44 млн грн15 червня, 02:26 • 13290 перегляди
Трамп відреагував на стрілянину в Міннесоті, де було вбито представницю демократів та поранено сенатора штату15 червня, 03:30 • 7758 перегляди
Іранський удар по Ізраїлю: зросла кількість загиблих, вже сотні поранених, десятки зниклих безвісти15 червня, 03:59 • 12242 перегляди
Урсула Фон дер Ляєн провела розмову з Трампом: говорили про Близький Схід, Україну та тиск на рф06:25 • 5410 перегляди
Публікації
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 34624 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 106073 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 168499 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"13 червня, 08:19 • 175164 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації13 червня, 07:59 • 190407 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз III
Федоров Іван Сергійович
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Тель-Авів
Реклама
УНН Lite
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками08:57 • 2294 перегляди
День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня06:40 • 4112 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13 червня, 15:24 • 105712 перегляди
Джеймс Ганн розповів, що сценарій нового фільму про Диво-жінку "пишеться прямо зараз"13 червня, 14:16 • 53055 перегляди
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13 червня, 08:23 • 102416 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Brent
Truth Social
Нью-Йорк таймс
Вашингтон пост

США не відмовилися від уже запроваджених санкцій проти росії - Кравчук

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Вашингтон не скасовує санкції проти рф, а активно контролює їх виконання. Американський інвестфонд оштрафували на $200 млн за допомогу в обході обмежень олігарху Керімову.

США не відмовилися від уже запроваджених санкцій проти росії - Кравчук

Вашингтон не лише не скасовує дію чинних санкцій проти рф, а й активно стежить за їх дотриманням. Нещодавно влада Сполучених Штатів оштрафувала американський інвестфонд на понад 200 млн доларів за сприяння в обході обмежень російському олігарху Сулейману Керімову.

Про це в ефірі телемарафону заявила голова підкомітету з питань інформаційної політики та європейської інтеграції Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук передає УНН.

Що стосується США то вони поки не відмовилися від жодних санкцій. Ба більше, буквально днями оштрафували один з американських фондів, за те що цей фонд допомагав ухилятися олігарху Кірімову і росії загалом від санкцій, які уже були запроваджені

- зазначила Євгенія Кравчук.

Депутатка також додала, що "США та Мінфін моніторять виконання тих санкцій, які вже впроваджені".

Нагадаємо

США відмовляються знижувати стелю цін на російську нафту в рамках G7 - Bloomberg.

Президент України наголосив на важливості санкцій проти росії, які повинні випереджати її адаптацію. Він підкреслив необхідність обмежень проти нафти, банків та фізичних осіб.

Чітке завдання для всіх рівнів наших представників – нам потрібно, щоб партнери розуміли, що санкції проти росії справді працюють. Справді працюють, коли випереджають російську владу в адаптації до цих санкцій. 

 - сказав Зеленський під час відеозвернення.

росія заробила більше на тіньовому флоті, ніж Україна отримала міжнародної допомоги з початку повномасштабної війни. Це свідчить про те, як кремль обходить санкції, продовжуючи фінансувати війну, незважаючи на обмеження з боку західних країн.   

росія збільшила потужність свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70 відсотків у річному обчисленні.

ЄС розглядає можливість санкцій проти двох невеликих китайських банків за допомогу росії - Bloomberg12.06.25, 11:00 • 2056 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Політика
Верховна Рада України
Bloomberg
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9