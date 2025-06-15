США не відмовилися від уже запроваджених санкцій проти росії - Кравчук
Київ • УНН
Вашингтон не скасовує санкції проти рф, а активно контролює їх виконання. Американський інвестфонд оштрафували на $200 млн за допомогу в обході обмежень олігарху Керімову.
Вашингтон не лише не скасовує дію чинних санкцій проти рф, а й активно стежить за їх дотриманням. Нещодавно влада Сполучених Штатів оштрафувала американський інвестфонд на понад 200 млн доларів за сприяння в обході обмежень російському олігарху Сулейману Керімову.
Про це в ефірі телемарафону заявила голова підкомітету з питань інформаційної політики та європейської інтеграції Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук передає УНН.
Що стосується США то вони поки не відмовилися від жодних санкцій. Ба більше, буквально днями оштрафували один з американських фондів, за те що цей фонд допомагав ухилятися олігарху Кірімову і росії загалом від санкцій, які уже були запроваджені
Депутатка також додала, що "США та Мінфін моніторять виконання тих санкцій, які вже впроваджені".
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