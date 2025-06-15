США не отказались от уже введенных санкций против россии - Кравчук

Вашингтон не только не отменяет действие действующих санкций против рф, но и активно следит за их соблюдением. Недавно власти Соединенных Штатов оштрафовали американский инвестфонд на более 200 млн долларов за содействие в обходе ограничений российскому олигарху Сулейману Керимову.

Об этом в эфире телемарафона заявила глава подкомитета по вопросам информационной политики и европейской интеграции Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук передает УНН.

Что касается США, то они пока не отказались ни от каких санкций. Более того, буквально на днях оштрафовали один из американских фондов, за то что этот фонд помогал уклоняться олигарху Киримову и россии в целом от санкций, которые уже были введены - отметила Евгения Кравчук.

Депутат также добавила, что "США и Минфин мониторят выполнение тех санкций, которые уже внедрены".

Напомним

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Президент Украины отметил важность санкций против россии, которые должны опережать ее адаптацию. Он подчеркнул необходимость ограничений против нефти, банков и физических лиц.

Четкая задача для всех уровней наших представителей – нам нужно, чтобы партнеры понимали, что санкции против россии действительно работают. Действительно работают, когда опережают российскую власть в адаптации к этим санкциям. - сказал Зеленский во время видеообращения.

россия заработала больше на теневом флоте, чем Украина получила международной помощи с начала полномасштабной войны. Это свидетельствует о том, как кремль обходит санкции, продолжая финансировать войну, несмотря на ограничения со стороны западных стран.

россия увеличила мощность своего теневого флота нефтяных танкеров почти на 70 процентов в годовом исчислении.

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