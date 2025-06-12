ЄС розглядає можливість санкцій проти двох невеликих китайських банків за допомогу росії - Bloomberg

Європейський Союз запропонував санкції проти двох невеликих китайських банків за допомогу росії в обході торгових обмежень блоку, з посиланням на документи повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Відповідно до запропонованих санкцій, фінансовим установам ЄС буде заборонено проводити будь-які транзакції з двома регіональними кредиторами, які базуються поблизу кордону Китаю з росією. Bloomberg не називає банки, оскільки заходи ще не опубліковано.

Банки будуть додані до списку фінансових установ, які нібито допомагали москві "обробляючи транзакції або надаючи експортне фінансування для торговельних операцій", які обходять санкції ЄС, ідеться в одному із документів. Деякі банки у списку також надавали "послуги з використанням криптовалютних активів", які допомагають росії у її зусиллях щодо ухилення від санкцій, згідно з документом.

Представник Європейської комісії відмовився коментувати документи.

Китай, як зазначає видання, став ключовим фактором у війні росії в Україні, оскільки його компанії постачають москві деталі та технології, на які є обмеження, але які необхідні для виробництва зброї. Пропонований пакет також додасть кілька китайських фірм до тих, які вже перебувають під санкціями ЄС.

Пекін неодноразово заперечував допомогу військовим зусиллям москви.

Представник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив на регулярному пресбрифінгу в Пекіні у четвер, що більшість країн мають торговельні зв'язки з росією.

"Нормальна взаємодія та співпраця між китайськими та російськими компаніями відповідає ринковим правилам та економічним правилам, - сказав він. - Вона не спрямована проти будь-якої третьої сторони і не повинна бути порушена якоюсь третьою стороною".

Доповнення

Ці пропозиції, які вимагатимуть підтримки всіх держав-членів і можуть бути змінені, містяться в тому, що буде 18-м пакетом санкцій ЄС з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році.

У межах обговорюваних заходів ЄС пропонує відключити понад 20 банків від міжнародної платіжної системи SWIFT та накласти повну заборону на транзакції для цих кредиторів. Він також хоче ввести санкції щодо газопроводів Nord Stream, щоб гарантувати, що їх не буде відновлено в майбутньому.

Окрім того, блок хоче знизити встановлену "Групою семи" стелю ціни на нафту з 60 до 45 доларів, але для цього, швидше за все, буде потрібна підтримка лідерів G7, які зустрічаються в Канаді наступного тижня, пише видання.

Європейська комісія також запропонувала заборонити імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської сирої нафти, до третіх країн, за винятком країн-партнерів.

Обмеження на "тіньовий флот" російських нафтових танкерів будуть посилені додаванням майже 80 суден, що значно перевищить 400, а також санкціями щодо кількох організацій та трейдерів, які працюють із таємним флотом.

У сфері торгівлі пакет додасть більше товарів до існуючих списків товарів, на які є обмеження, включаючи машини та хімікати, які москва використовує для виробництва та живлення зброї, а також майже два десятки організацій, які, як вважається, допомагають росії обходити ці обмеження.

Пакет має натиснути на москву, щоб вона погодилася на негайне припинення вогню та мирні переговори з Україною. ЄС прагне одержати схвалення держав-членів до того, як лідери зберуться в Брюсселі на саміт, запланований на 26 червня, пише видання.

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