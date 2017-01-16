США ініціює нову “гонку озброєнь” - МЗС РФ

“Реалізовані США плани масштабного розгортання збройних сил в Європі є сильним руйнівним потенціалом для всієї архітектури європейської безпеки, створюють нову військово-політичну реальність, вносять істотний дисбаланс в розстановку сил на континенті, загрожують довгостроковими деструктивними наслідками на просторі Євро-Атлантики. Фактично в Вашингтоні ініціюють нову гонку озброєнь, намагаються нав’язати нам конфронтаційну модель відносин, схожу з тією, яка була за часів “холодної війни”, — зазначила М.Захарова.

Як повідомляв УНН, у Польщі в суботу, 14 січня, урочисто відзначили прибуття до країни американських військових.