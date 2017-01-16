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США инициирует новую "гонку вооружений" - МИД РФ

США инициирует новую "гонку вооружений" - МИД РФ

Киев • УНН

 • 8960 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США инициирует новую "гонку вооружений", передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Реализованные США планы масштабного развертывания вооруженных сил в Европе является сильным разрушительным потенциалом для всей архитектуры европейской безопасности, создают новую военно-политическую реальность, вносят существенный дисбаланс в расстановку сил на континенте, угрожают долгосрочными деструктивными последствиями на пространстве Евро-Атлантики. Фактически в Вашингтоне инициируют новую гонку вооружений, пытаются навязать нам конфронтационную модель отношений, схожую с той, которая была во времена "холодной войны", - отметила М.Захарова.

Как сообщал УНН, в Польше в субботу, 14 января, торжественно отметили прибытие в страну американских военных.

Украинские Национальные Новости

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