США инициирует новую "гонку вооружений" - МИД РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США инициирует новую "гонку вооружений", передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"Реализованные США планы масштабного развертывания вооруженных сил в Европе является сильным разрушительным потенциалом для всей архитектуры европейской безопасности, создают новую военно-политическую реальность, вносят существенный дисбаланс в расстановку сил на континенте, угрожают долгосрочными деструктивными последствиями на пространстве Евро-Атлантики. Фактически в Вашингтоне инициируют новую гонку вооружений, пытаются навязать нам конфронтационную модель отношений, схожую с той, которая была во времена "холодной войны", - отметила М.Захарова.
Как сообщал УНН, в Польше в субботу, 14 января, торжественно отметили прибытие в страну американских военных.