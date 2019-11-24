США і надалі підтримуватимуть Україну в протистоянні з Росією - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сполучені Штати Америки продовжуватимуть політично підтримувати Україну у протистоянні гібридним загрозам з боку Російської Федерації. На цьому наголосили американські сенатори Тім Кейн і Ангус Кінг, з якими мав зустріч Міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Під час зустрічі сенаторів та міністра оборони України йшлося у тому числі про подальший санкційний тиск на країну-агресора, зокрема, за будівництво "Північного потоку-2".
Андрій Загороднюк ознайомив сенаторів з поточною ситуацією у вітчизняному оборонному відомстві і планом його реформування.
Тім Кейн і Ангус Кінг запевнили у повній підтримці Сенатом ініціатив української сторони та продовженні плідної взаємовигідної співпраці.
Нагадаємо, міністр оборони Загороднюк обговорив безпекову ситуацію на Чорному морі з держсекретарем ФРН.